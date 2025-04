Ludwigshafen – Erstes Futbalo-Girls-Mädchenfußball-Camp in Ludwigshafen

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Das erste Futbalo-Girls-Mädchenfußball-Camp findet am Donnerstag, 24., und Freitag, 25. April 2025, jeweils von 10 bis 16 Uhr auf dem Sportgelände und in der Sporthalle der Grundschule In der Langgewann, Adolf-Kolping-Straße 30, in Oggersheim statt. Veranstaltet wird das zweitägige Camp für fußballinteressierte Mädchen im Alter von sechs bis zwölf Jahren von der Spielwohnung Oggersheim in Kooperation mit der nach eigenen Angaben größten bundesweiten Mädchenfußballinitiative “Futbalo Girls” mit Sitz in Osnabrück. Die Spielwohnung Oggersheim ist eine Offene Kindereinrichtung des Bereichs Jugendförderung und Erziehungsberatung der Stadt Ludwigshafen am Rhein und zudem einer der aktuell fünf offiziellen Futbalo-Girls-Stützpunkte in Ludwigshafen. Über 100 Mädchen nehmen an den wöchentlich stattfindenden sechs Fußball-Sessions teil. Weitere Stützpunkte in Ludwigshafen sind neben der Spielwohnung Oggersheim in Kooperation mit der Grundschule In der Langgewann die Erich Kästner-Schule (Mitte), die Albert-Schweitzer-Schule (Süd), die Schillerschule (Mundenheim) und das Jugend- und Stadtteilzentrum Pfingstweide in Kooperation mit der Grundschule Pfingstweide.

Bei dem bereits innerhalb einer Woche nach Anmeldestart mit 60 Mädchen komplett ausgebuchten Camp in den Osterferien stehen Spiel und Spaß, das Verbessern der eigenen Fußballfertigkeiten, das Kennenlernen neuer Freundinnen und das Miteinander im Mittelpunkt. Trainiert werden die fußballbegeisterten Mädchen von jugendlichen Trainerinnen, die im vergangenen Herbst bei einem Workshop in der Spielwohnung Oggersheim zu Futbalo-Girls-Coaches ausgebildet wurden und zwei Profi-Trainerinnen, die extra aus Osnabrück anreisen. Neben dem Mädchenfußball und dem Spaß darf natürlich an den beiden Tagen auch die Verpflegung nicht zu kurz kommen, für die bei dem kostenlosen Camp die Mädchenfußballinitiative die Finanzierung übernimmt.

Quelle: Stadt Lu