Ludwigshafen – Erneut glänzen Taschen mit Motiven aus Ludwigshafen bei EDEKA Scholz

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwoch (09.04.2025), gegen 15:20 Uhr, kam es in der Rohrlachstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einer Fußgängerin. Eine 25-jährige Autofahrerin fuhr links an einem Bus, der an einer Haltestelle am rechten Fahrbahnrand hielt, vorbei. Zeugenaussagen zufolge fuhr sie Schrittgeschwindigkeit, als eine 31-jährige Fußgängerin unvermittelt hinter dem Bus hervortrat und auf ... Mehr lesen »