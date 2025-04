Ludwigshafen – Bestandsfischen am Begütenweiher

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Dienstag, 15. und Mittwoch, 16. April 2025 findet am Begütenweiher eine Maßnahme zur Erkundung des Fischbestandes durch Berufsfischer statt. Hierzu werden über den ganzen Weiher Stellnetze ausgebracht, diese bleiben auch über Nacht im Wasser. An beiden Tagen ist jegliche Nutzung des Gewässers nicht erlaubt, es besteht Lebensgefahr. Vor Ort wird mit Hinweisschildern und Absperrband auf die Gefahr hingewiesen. In diesem Zusammenhang weist die Stadt darauf hin, dass das Baden erst in der Badesaison ab 1. Juni 2025 erlaubt ist.

Quelle: Stadt Ludwigshafen