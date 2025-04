Landau – Wegen des Landauer Maimarkts: Alter Meßplatz steht nicht als Parkplatz zur Verfügung – Dauerparktickets gelten auch in den Parkquartieren Nord und West

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus: Auf dem Alten Meßplatz in Landau beginnt am Montag, 14. April, der Aufbau für den 132. Landauer Maimarkt. Teile des Platzes stehen bereits ab dann nicht zum Parken zur Verfügung. Ab Dienstag, 22. April, und bis zum Abbau von Weindorf, Fahrgeschäften und Co. ist dann der komplette Alte Meßplatz und die Fortstraße zwischen Nordring und Am Kronwerk als Parkfläche gesperrt. Inhaberinnen und Inhaber von Dauerparkplaketten und Monatstickets können in dieser Zeit mit ihren Dauerparktickets auf die angrenzenden Parkquartiere Nord (rund um den Zoo) und West (rund um Stadion und Freibad) ausweichen. Gut zu wissen: Zum Parkquartier Alter Meßplatz zählt auch der Uniparkplatz. Auch wer nur für wenige Stunden oder einen Tag einen Parkplatz sucht, wird hier oft fündig. Die Parkquartiere können online im Geoportal der Stadt Landau unter https://maps.landau.de/parken eingesehen werden. Das beliebte Frühlingsfest findet von 26. April bis 5. Mai statt.

Quelle: Stadt Landau