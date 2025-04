Landau – startet in die Volksfest-Saison: Traditioneller Maimarkt lockt von 26. April bis 5. Mai auf den Alten Meßplatz

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Gute Laune, Geselligkeit und Südpfälzer Lebensfreude: Von 26. April bis 5. Mai geht es wieder rund auf dem Alten Meßplatz in Landau.

In diesem Zeitraum locken beim 132. Landauer Maimarkt das traditionelle Weindorf, der

Vergnügungspark mit Attraktionen, Fahrgeschäften und Losbuden, die „Fressgasse“ und der Krammarkt Groß und Klein auf das Festgelände.

„Zum Frühling in unserer Stadt gehört auf jeden Fall der Maimarkt und für die 132. Ausgabe hat das Büro für Tourismus gemeinsam mit dem

Schaustellerverband Landau-Neustadt und weiteren Partnern wieder ein abwechslungsreiches Angebot zusammengestellt“, erklärt Oberbürgermeister

und Tourismusdezernent Dominik Geißler.

„Ob die Weinprobe auf dem Riesenrad, die Aufführungen des Kasperletheaters am Familientag, die beliebten Frühschoppenkonzerte oder die Tanz- und Mitmachshows der Tanzschule Wienholt: Hier ist für jede und jeden etwas dabei.

Ich danke allen, die an der Planung und Organisation beteiligt waren und wünsche allen Besucherinnen und Besuchern viel Spaß und eine gute Zeit!“

Offiziell eröffnet wird der 132. Landauer Maimarkt am Samstag, 26. April, um 15 Uhr mit Bürgermeister Lukas Hartmann, Weinprinzessin Emma I und dem Vorsitzenden des Schaustellerverbandes Robert Stenglein auf der Bühne im Weindorf.

Außerdem stehen bis zum 5. Mai auf dem Programm:

• Musikalisches Rahmenprogramm am Samstag, 26. April, mit der Band „Time To

Realign“ und am Samstag, 3. Mai, mit der Band „Friends“ jeweils von 19:30 bis

22:30 Uhr,

• Frühschoppenkonzerte am Sonntag, 27. April, mit der Big Band „Brass

Connection“ und am Donnerstag, 1. Mai, mit dem sinfonischen Blasorchester

der Stadtkapelle Landau jeweils von 11:30 bis 13:30 Uhr im Weindorf,

• Weinprobe auf dem Riesenrad am Dienstag, 29. April, um 18 Uhr. Tickets gibt

es beim BfT unter Telefon 0 63 41/13 83 10 oder E-Mail touristinfo@landau.de.

• Traditioneller Familientag mit halben Fahr- und Eintrittspreisen an den Fahr-

und Laufgeschäften, Sonderangeboten an den anderen Ständen sowie

Kasperletheater-Vorstellungen und Kinderschminken im Weindorf am

Mittwoch, 30. April,

• Tanz in den Mai mit der Tanzschule Wienholt am Mittwoch, 30. April von 19:30

bis 23 Uhr; die musikalische Begleitung übernimmt „Palatine Six“,

• Show- und Mitmachbühne der Tanzschule Wienholt für alle Altersklassen am

Sonntag, 4. Mai, ab 11 Uhr, auf der Bühne im Weindorf.

Den krönenden Abschluss des diesjährigen Maimarkts bildet am Montag, 5. Mai,

ab 21:15 Uhr eine Musik-Flammenshow mit Überraschungsprogramm auf dem gesamten Festplatz.

Weitere Informationen zum Programm sind online unter www.landau-tourismus.de zu finden.

Bildunterschrift: V on 26. April bis 5 . Mai findet der Landauer Maimarkt auf dem Alten Meßplatz statt. (Quelle: Alexander Martin )

Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz