Kirchheim – Planschlitzer am Autohof

Kirchheim / Grünstadt / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) In der Nacht von Dienstag den 08.04.25 auf Mittwoch den 09.04.25 schlitzte unbekannte Person auf einem Autohof im Rosengartenweg in 67281 Kirchheim an der Weinstraße (an der BAB6 AS Grünstadt gelegen) die Plane eines Sattelaufliegers auf, um nachzusehen, was dieser geladen hat. Der Berufskraftfahrer schlief zu dieser Zeit im Führerhaus seiner Zugmaschine und bekam hiervon nichts mit. Erst am Morgen beim Aufstehen stellte er die Schlitze fest und teilte diese der Polizeiinspektion Grünstadt mit. Den eingetroffenen Polizeibeamten gab der Berufskraftfahrer schließlich an, bei Nachschau festgestellt zu haben, dass vom Auflieger nichts entwendet wurde. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. In Abklärung ist, ob im Tatzeitraum am Tatort Kameraüberwachung vorlag. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Grünstadt.

