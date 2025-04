Heidelberg – Stadtentwicklung: Zwölf neue Projekte in der Vorhabenliste!

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Mit der Vorhabenliste informiert die Stadt Heidelberg regelmäßig in Form kurzer Steckbriefe über wichtige städtische Projekte und Vorhaben. Die Liste dient der frühzeitigen Information, fördert den Dialog zwischen Stadt und Bürgerschaft und gibt Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, Projekte und Vorhaben mitzugestalten. In der Sitzung am 9. April 2025 hat der Gemeinderat mit großer Mehrheit beschlossen, die Vorhabenliste um folgende Projekte zu ergänzen:

• Bebauungsplan Neuenheim – Nördliches Neckarufer, 2. Änderung im Bereich Heidelberg College

Das „Heidelberg College“ benötigt zusätzliche Räume für den Schulbetrieb. Dafür soll an der Neuenheimer Landstraße 24 und 26 das sogenannte Kutscherhaus in zweiter Reihe abgebrochen und durch einen Neubau ersetzt werden. Dazu muss der Bebauungsplan geändert werden.

• Vorhabenbezogener Bebauungsplan Ziegelhausen: Kammermusik-Campus

Im Bereich der Wirtschaftsgebäude der Abtei Stift Neuburg soll ein Kammermusik-Campus entstehen, wofür bestehende Gebäude saniert und neue errichtet werden sollen. Neben einem Konzertsaal sollen Probestätten, Übernachtungsmöglichkeiten und Gastronomie entstehen.

• Konversion – Bebauungsplan Kirchheim; Patrick-Henry-Village Sondergebiet Ankunftszentrum

Für die Fläche des Ankunftszentrums im Norden des Patrick-Henry-Village (PHV) wurde in einem zweiphasigen Wettbewerb ein städtebauliches und hochbauliches Konzept erarbeitet. Das Teilgebiet hat eine Fläche von circa acht Hektar. Das Konzept entsteht auf Grundlage des dynamischen Masterplans für das Patrick-Henry-Village.

• Konversion – Bebauungsplan Kirchheim; Patrick-Henry-Village Urbanes Wohnen westlich Parkway

Auf dem Gebiet von etwa sechs Hektar sollen Wohnungen für circa 2.200 Menschen entstehen. Auf Grundlage des dynamischen Masterplans Patrick-Henry-Village erarbeitet die Stadt Heidelberg zuerst Pläne für einzelne Teilflächen des PHV.

• Konversion – Bebauungsplan Kirchheim; Patrick-Henry-Village Gesamt Verkehrs- und Grünfläche

Der Bebauungsplan setzt die öffentlichen Verkehrs- und Grünflächen auf dem Patrick-Henry-Village fest. Die Pläne entstehen auf Grundlage des dynamischen Masterplans für das Patrick-Henry-Village.

• Konversion – Bebauungsplan Kirchheim; Patrick-Henry-Village Wohnen und Arbeiten Mitte Süd

Für ein Gebiet von etwa zehn Hektar im Zentrum des Patrick-Henry-Village legt die Stadt Heidelberg die Grundlagen für die städtebauliche Entwicklung für Wohnen und Arbeiten fest.

• Bebauungsplan Handschuhsheim – Quartier am Neckarkanal nördlich Tiergartenschwimmbad

Auf dem Gebiet von rund 2,3 Hektar soll nach dem Wegzug des Springer-Verlags ein durchmischtes Quartier entstehen. Der momentan gültige Bebauungsplan aus den 1970er Jahren lässt das nicht zu und soll neu aufgestellt werden.

• Carsharing-Konzept

Die Stadt Heidelberg erarbeitet einen Förderungsrahmen für die Vergabe von Carsharing-Stellplätzen. Um festzustellen, wo Bedarf an Stellplätzen besteht und wo geeignete Stellplätze vorhanden sind, sollen die Bürgerinnen und Bürger über eine Online-Befragung eingebunden werden.

• Neubau eines Fahrradparkhauses am Hauptbahnhof

Am Hauptbahnhof entsteht ein neuer Platz, der „Stadtbalkon“ mit einer darunterliegenden Fahrradgarage. Das Vorhaben soll umweltfreundliches Pendeln erleichtern und gleichzeitig die Verkehrssicherheit verbessern. Durch die neue Gestaltung werden Fußgängerwege und Plätze rund um den Bahnhof sicherer und übersichtlicher.

• hip-Freianlagen

Auf einer Fläche von insgesamt etwa drei Hektar entstehen im Heidelberg Innovation Park (hip) neue Grünflächen und Plätze mit einem breiten Aufenthalts- und Freizeitangebot. Etwa 130 Bäume sollen neu gepflanzt werden. Zuerst werden vier von sechs Teilflächen hergestellt.

• Sanierung und Umbau einer ehemaligen Kapelle in einen Bürgertreff auf der Konversionsfläche Hospital

Die in den 1930er Jahren erbaute ehemalige Kapelle soll ein zentraler Treffpunkt für die Bewohnerinnen und Bewohner des Quartiers Hasenleiser werden. Das Quartiersmanagement Hasenleiser wird direkt vor Ort angesiedelt sein.

• Vorhabenbezogener Bebauungsplan Stadtwerke-Gelände an der Eppelheimer Straße,

1. Änderung

Die Stadtwerke streben eine Entwicklung ihrer nicht betriebsnotwendigen Grundstücke im Pfaffengrund nördlich der Eppelheimer Straße an. Vorgesehen ist ein Gesundheitszentrum für Gewerbetreibende aus Medizin und medizinnahen Bereichen, Anlagen für sportliche Zwecke sowie ein Parkhaus. Dafür ist eine Änderung des Bebauungsplans notwendig.

Die folgenden drei Vorhaben sind abgeschlossen:

• Europaplatz: Die Fertigstellung des Platzes erfolgte im September 2024.

• Digitalpakt Schule: Umsetzung des Digitalisierungskonzeptes an verschiedenen Heidelberger Schulen. Die Projekte aus dem Förderprogramm wurden zum 31. Dezember 2024 baulich fertiggestellt. Das Projekt Digitalpakt Schule ist abgeschlossen.

• Erweiterung der Graf von Galen-Schule als Außenstelle der Grundschule Bahnstadt:

Die Baumaßnahmen sind vollständig abgeschlossen.

Mit Aufnahme der zwölf neuen Vorhaben besteht die Vorhabenliste aus 95 Vorhaben.

Quelle: Stadt Heidelberg