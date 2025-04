Heidelberg – Stadt unterstützt Montessori-Kita „Kinderhaus im Zentrum“ mit mehr als 1,6 Millionen Euro

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Heidelberger Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 9. April 2025 die finanzielle Unterstützung für den Montessori Zentrum Heidelberg e. V. in Höhe von insgesamt mehr als 1,6 Millionen Euro beschlossen. Damit wird das neue „Kinderhaus im Zentrum“ in der Therese-Wiesert-Straße 1 auf dem ehemaligen US-Hospital-Gelände gefördert. Insgesamt werden in der neuen Kita 80 Kinder von Geburt bis zum Schuleintritt betreut.

Ein Großteil der Förderung von mehr als 1,5 Millionen Euro dient der Gebäudesanierung und Gestaltung des neuen Außenspielgeländes. Weitere 108.500 Euro fließen in die Erstausstattung von vier Betreuungsgruppen und einer Küche zur Mittagsverpflegung.

Der Montessori Zentrum Heidelberg e. V. hatte in der Vergangenheit in Heidelberg mehrere Bildungseinrichtungen an verschiedenen Standorten betrieben. Mit dem Projekt „Alles unter einem Dach“ wurde nun ein Bildungsort geschaffen, der sowohl die Gemeinschaftsschule als auch das Kinderhaus an einem Standort vereint. Der Umzug in das generalsanierte Gebäude erfolgte zum 1. September 2024. Das neue „Kinderhaus im Zentrum“ betreibt zwei Krippengruppen und drei Kindergartengruppen. 20 Kinder unter drei Jahren und 60 Kinder über drei Jahre bis zum Schuleintritt werden hier betreut. Die Kita ist täglich neun Stunden, von 7.25 bis 16.30 Uhr, geöffnet. Vor dem Umzug in das generalsanierte Bestandsgebäude auf dem US-Hospital-Gelände war das Kinderhaus seit November 2021 in Containern in der Pleikartsförsterstraße untergebracht.

Die Maßnahme ist Teil der Bedarfsplanung der Stadt zur Sicherstellung ausreichender und hochwertiger Betreuungsplätze in Heidelberg.

Quelle: Stadt Heidelberg