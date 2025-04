Heidelberg – Kollision zwischen Pkw und Radfahrerin – NACHTRAG

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar. Wie bereits berichtet, kam es am Mittwochvormittag in der Berliner Straße / Jahnstraße zu einem Unfall zwischen einem Auto und einer Radfahrerin. Um 10:45 Uhr befuhr die 54-jährige Radfahrerin den Radweg der Jahnstraße von der Posseltstraße in Fahrtrichtung Berliner Straße und beabsichtigte im Weiteren nach links auf die Ernst-Walz-Brücke abzubiegen. An dieser Örtlichkeit ist für die Radfahrer eine besondere Verkehrsführung vorgegeben, sodass diese zunächst die Berliner Straße und anschließend die Jahnstraße queren müssen. Beide Querungen sind durch gesonderte Ampelanlagen geregelt. Die an der Örtlichkeit vorgegebene Verkehrsregelung missachtete die Radfahrerin wohl und fuhr stattdessen direkt vom Radweg über den Kreuzungsbereich in Richtung Ernst-Walz-Brücke. Weiterhin missachtete sie wohl die für Linksabbieger rotzeigende Ampel.

Zeitgleich fuhr ein 43-jähriger VW-Fahrer ordnungsgemäß bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich ein, in der Absicht, die Berliner Straße geradeaus zu überqueren. Hierbei kam es zwischen der Radfahrerin und dem Autofahrer im Kreuzungsbereich zu einem Zusammenstoß. Durch die Kollision und den Sturz verletzte sich die 54-Jährige schwer. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr konnte zunächst nicht ausgeschlossen werden, besteht nach derzeitigem Stand jedoch nicht mehr. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht abschließend beziffert werden. Wie sich während der Unfallaufnahme herausstellte, stand der 43-Jährige unter Einfluss von Alkohol. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp über 1,7 Promille. Er musste eine Blutprobe abgeben. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Des Weiteren wurde, in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Mannheim, ein Sachverständiger zur Rekonstruktion des Unfallherganges hinzugezogen. Die weiteren erforderlichen Ermittlungen im Bezug zu dem Verkehrsunfall werden durch den Verkehrsdienst Heidelberg geführt.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim