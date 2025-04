Heidelberg – Haushalt 2025/26: Änderungsanträge wurden in den Gemeinderat eingebracht – Anträge und Reden von Stadträtinnen und Stadträten online verfügbar

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Mit der Einbringung der Änderungsanträge durch die Fraktionen, Gruppierungen und Einzelstadträte im Heidelberger Gemeinderat sind die Beratungen zum Doppelhaushalt 2025/26 der Stadt Heidelberg in die nächste Phase gegangen: Die Stadträtinnen und Stadträte haben am Mittwoch, 9. April 2025, in der öffentlichen Sitzung des Gremiums ihre Positionen zum Haushaltsentwurf der Stadtverwaltung vorgestellt. Insgesamt stellten sie rund 340 Änderungsanträge. Auf der städtische Internetseite www.heidelberg.de/haushalt können Interessierte die Änderungsanträge sowie alle von den Stadträtinnen und Stadträten zur Verfügung gestellten Reden herunterladen und lesen.

Die Haushaltsberatungen werden am 6. Mai mit der ersten Beratung und am 22. Mai mit der zweiten Beratung der Änderungsanträge im Haupt- und Finanzausschuss fortgesetzt. Die Verabschiedung des Haushaltsplans 2025/26 durch den Gemeinderat ist am Donnerstag, 5. Juni 2025, ab 16 Uhr geplant. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können die Sitzung des Gemeinderates im Großen Rathaussaal vor Ort oder online unter www.heidelberg.de/gemeinderatlive verfolgen.

Online-Angebot: Informationen, Haushaltsreden und Bürgeranregungen

Auf der Internetseite www.heidelberg.de/haushalt finden Interessierte umfangreiche Informationen zum Haushalt 2025/26, unter anderem auch die Haushaltsreden von Oberbürgermeister Würzner und Kämmerer Wolfgang Polivka zur Einbringung am 25. Februar 2025, aktuelle Pressemitteilungen und Grafiken sowie den fast 1.000 Seiten starken Haushaltsentwurf 2025/26 der Stadtverwaltung. Dort ist auch eine Dokumentation der Anregungen erhältlich, die Bürgerinnen und Bürger vom 26. Februar bis zum 21. März 2025 online zum Haushalt 2025/26 eingebracht haben. Die insgesamt 954 Hinweise und Wünsche aus der Bevölkerung wurden dem Gemeinderat im Vorfeld der Einbringung der Änderungsanträge zugesendet.

Quelle: Stadt Heidelberg