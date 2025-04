Heidelberg – Gemeinderat: Bernd Zieger für Sahra Mirow nachgerückt

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Wechsel im Heidelberger Gemeinderat: Das Gremium hat in seiner Sitzung am 9. April 2025 beschlossen, dass Bernd Zieger für Sahra Mirow nachrückt. Sahra Mirow gehörte dem Heidelberger Gemeinderat seit 2014 an und schied nun als Stadträtin aus, da die 41-Jährige nach der Bundestagswahl im Februar 2025 über die baden-württembergische Landesliste der Partei Die Linke in den Deutschen Bundestag eingezogen ist. Oberbürgermeister Eckart Würzner verabschiedete Mirow in der Sitzung des Gemeinderates im Großen Rathaussaal und hieß zugleich Bernd Zieger willkommen, der dem Gremium bereits von 2014 bis 2024 angehörte.

Bernd Zieger wird künftig dem Stadtentwicklungs- und Bauausschuss, dem Konversionsausschuss, dem Sportausschuss und dem Ausschuss für Wirtschaft und Wissenschaft als ordentliches Mitglied angehören.

Qurlle: Stadt Heidelberg