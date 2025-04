Heidelberg – 15.000 Euro Sachschaden nach Auffahrunfall

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwochnachmittag verursachte eine 63-jährige Audi-Fahrerin mit ihrem Elektrofahrzeug einen Auffahrunfall in der Sandhäuser Straße. Ersten Unfallermittlungen zufolge war sowohl die 63-jährige Audi-Fahrerin, als auch ein 61-jähriger Ford-Fahrer gegen 17 Uhr auf der Sandhäuser Straße in Richtung Hegenichstraße unterwegs. Auf Höhe der Kreuzung zur Pleikartsförster Straße musste der Ford-Fahrer verkehrsbedingt halten, was die Audi-Fahrerin zu spät erkannte und ihr Auto nicht mehr rechtzeitig abbremsen konnte. Sie fuhr dem 61-jährigen Ford-Fahrer ins Heck, sodass an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro entstand. Glücklicherweise blieben beide Unfallbeteiligten unverletzt.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim