Feudenheim – Spielplatz in der Feldstraße feierlich eingeweiht

Feudenheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Neue Spiel-Elemente, Sitzbänke und Platz für Jugendliche: Die Stadt Mannheim hat den Spielplatz in der Feudenheimer Feldstraße, Ecke Höhenstraße saniert und stark aufgewertet. Zur feierlichen Eröffnung kam Erste Bürgermeisterin Prof. Dr. Diana Pretzell gestern mit Menschen, die sich an der Planung beteiligt hatten, auf dem Spielplatz zusammen.

Angebote für jedes Alter, mit und ohne Rollstuhl

Bei ihrer Ansprache nannte die Erste Bürgermeisterin die Kosten: „Rund 160.000 Euro hat die Stadt Mannheim investiert, damit in der Feldstraße ein Treffpunkt für Familien, Jugendliche und ältere Menschen entsteht.” Für die Jüngsten wurde ein Sandspielgerät mit einer kleinen Rutsche aufgestellt, für größere Kinder eine Kletterstrecke mit Seilen, Netzen und Feuerwehrstange. Eine Stehwippe sorgt für Spaß und Gleichgewichtstraining. Mit oder ohne Rollstuhl können das Trichter-Telefon, die Wippe und der unterfahrbare Sandeltisch genutzt werden. Auch die Hangrutsche hat einen verlängerten Einsitzbereich, damit Kinder aus dem Rollstuhl gut einsteigen können. Der Bolzplatz hat einen neuen Streetballkorb und neue Markierungen für Streetball und Fußball bekommen. Abgerundet wird der Bereich, der besonders für Jugendliche interessant ist, mit einer Tischtennisplatte und einem Holzpodest als „Chillecke”. Es kann auch als Bühne für Veranstaltungen benutzt werden. Für ältere Menschen gibt es jetzt mehrere Bänke zum Verweilen.



Nachbarschaft hat sich an Planung beteiligt

Mitgefeiert haben auch die Spielplatzplanerin des Stadtraumservice sowie die Kinderbeauftragte der Stadt Mannheim, die im Vorjahr auf den Spielplatz eingeladen hatten. Eltern, Kinder, Menschen aus der Nachbarschaft sowie Mitglieder des Bezirksbeirats Feudenheim und des Gemeinderats nutzten das Angebot, die Planung für den neuen Spielplatz anzuschauen. Sie stellten Fragen und gaben wichtige Hinweise. Vieles davon wurde in die Planung aufgenommen, ab Januar 2025 wurde dann gebaut. Die Stadt Mannheim trägt seit 2023 das Siegel „Kinderfreundliche Kommune” und setzt damit noch konsequenter die UN-Kinderrechte um. Für Mannheim ist es eine Selbstverständlichkeit, gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen zu planen und sie an kommunalen Entscheidungsprozessen zu beteiligen.



Mit der Sanierung des Spielplatzes hat der Stadtraumservice Mannheim das Spielplatzkonzept weiter umgesetzt. Das Konzept wurde vom Gemeinderat beschlossen und gibt vor, welche Spielplätze in Mannheim saniert werden sollen.

Quelle: Stadt Mannheim