Eppelheim – Radfahrerin bei Unfall verletzt

Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Gestern ereignete sich in der Wieblinger Straße (K9701) zwischen einer 81-jährigen Frau, die mit ihrem Fahrrad unterwegs war, und einem 39-jährigen Sprinter-Fahrer ein Unfall. Die 81-Jährige war am Mittwoch um 12:23 Uhr in der Wieblinger Straße von der Friedrich-Schott-Straße kommend in Richtung Hauptstraße auf dem Gehweg unterwegs. Dabei schob die Seniorin ihr Fahrrad neben sich her. Aufgrund von Bauarbeiten befindet sich auf dem dortigen Gehweg eine Engstelle, weshalb die Frau vom Gehweg auf die Straße wechselte. Indessen setzte der 39-jährige Sprinterfahrer sein Fahrzeug rückwärts auf die Wieblinger Straße in Richtung Hauptstraße zurück und übersah dabei die in gleicher Richtung laufende 81-Jährige. Es kam zur Kollision, woraufhin die 81-Jährige zu Boden stürzte und sich schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzte. Durch den Rettungsdienst wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an dem Fahrrad und dem Sprinter wird auf etwa 700 Euro geschätzt. Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die weiteren Unfallermittlungen übernommen.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim