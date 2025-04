Ellerstadt – Diebstahl einer Geschirrspülmaschine

Ellerstadt/Landkreis Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 10.04.2025 wurde im Zeitraum von 09:00 Uhr bis 09:30 Uhr in der Bahnstraße in Ellerstadt eine neuwertige Geschirrspülmaschine der Marke BEKO entwendet. Die Maschine befand sich im Tatzeitraum in einem LKW einer Speditionsfirma und wurde von den unbekannten Tätern aus der offenen Ladefläche entwendet. Durch den Diebstahl ist ein Schaden von 370,00 EUR entstanden. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.

Quelle: Polizeiinspektion Bad Dürkheim

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ