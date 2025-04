Bad Dürkheim – Evangelisches Krankenhaus Bad Dürkheim: Stabwechsel in der Pflegedirektion und Leitung der Gastroenterologie und Palliativmedizin

Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Das Evangelische Krankenhaus Bad Dürkheim hat im ersten Quartal 2025 drei zentrale Führungspositionen neu besetzt:

Die Neustadterin Claudia Rheinwald ist seit Jahresbeginn Pflegedirektorin in der Klinik mit 239 Betten und hat damit die Nachfolge der langjährigen Pflegedirektorin Doris Wiegner angetreten. Zeitgleich hat Dr. Sigrid Göttlicher, Chefärztin Geriatrie, die Leitung der Palliativmedizin vom langjährigen Chefarzt Dr. Andreas Brückner, Chefarzt Innere Medizin/Gastroenterologie, übernommen, der sich in den Ruhestand verabschiedet hat.

Seine Chefarztposition in der Abteilung für Innere Medizin/Gastroenterologie füllt nun Dr. Alexandra Schümann, langjährige Oberärztin in der Abteilung, aus.

Die neue Pflegedirektorin Claudia Rheinwald ist vom Medizinischen Dienst Rheinland-Pfalz, wo sie als examinierte Krankenschwester und Diplom-Pflegewirtin seit 2021 in der Pflegeberatung für Seniorenzentren tätig war und Lösungsansätze und Handlungsoptionen gemeinsam entwickelte, um Qualitätsverbesserungen voranzubringen, ans Evangelische Krankenhaus gewechselt.

Zuvor hat die 56-Jährige in verschiedenen hochqualifizierten Pflegepositionen gearbeitet, unter anderem als Pflegedirektion an einem konfessionellen Klinikum in München und als Pflegedienstleitung in der ambulanten Pflege.

Am Anfang ihrer beruflichen Laufbahn arbeitete die gebürtige Neustadterin drei Jahre lang als Krankenschwester auf der internistischen Station des Speyerer Krankenhauses der Diakonissen Speyer. „Ich freue mich, dass ich meine beruflichen Erfahrungen in der Pflege und im Qualitätsmanagement nun am Evangelischen Krankenhaus einbringen kann“, sagt die Mutter dreier erwachsener Kinder.

„Gerne möchte ich auch spezialisierte Angebote des Hauses mitgestalten wie die bedürfnisorientierte Versorgung von Menschen mit Demenz, die meiner Vorgängerin besonders am Herzen lagen und die ich aus meiner Beratung von Seniorenzentren gut kenne.“ Sie wolle aber auch „die Menschen der Berufsgruppe Pflege unterstützen und stärken“, betont sie.

Zwei erfahrene Ärztinnen für Leitung der Gastroenterologie und der Palliativmedizin

Die Schwerpunkte des Chefarztbereichs von Dr. Brückner liegen nun in den Händen zweier Führungskräfte.



Den Bereich Palliativmedizin hat die geriatrische Chefärztin Dr. Sigrid Göttlicher übernommen. „Die Fachärztin für Innere Medizin, Geriatrie und Palliativmedizin ist durch ihre bisherigen Aufgaben und Funktionen sowie die Vertretung von Dr. Brückner bestens mit unserer Palliativstation und zugleich mit den Anforderungen an eine zugewandte, leistungsfähige, zuverlässige, verantwortungsvolle und zeitgemäße Führung vertraut“, betont Geschäftsführer Christoph Patzelt.

„Wir freuen uns, dass sie sich bereit erklärt hat, auch für die Palliativstation in unserem Krankenhaus Verantwortung zu übernehmen.“

Die Palliativstation ist eine fächerübergreifende Abteilung, die Schwerstkranken mit spezieller palliativer Pflege, medizinischer Versorgung und seelsorgerischer Begleitung bis ans Lebensende ein Maximum an Lebensqualität ermöglicht.



Der Bereich Innere Medizin/Gastroenterologie steht nun unter der Leitung von Dr. Alexandra Schümann. Die Fachärztin für Innere Medizin mit Schwerpunktbezeichnung Gastroenterologie sowie einer umfassenden Weiterbildungsermächtigung für diesen medizinischen Fachbereich war seit 2007 als Oberärztin in der Inneren Medizin des Evangelischen Krankenhauses tätig, bevor sie dort jetzt die Chefarztposition übernahm.

Vor ihrem Start im Evangelischen Krankenhaus arbeitete die gebürtige Heidelbergerin zehn Jahre lang als Ärztin im St.-Marienkrankenhaus Ludwigshafen, wo sie auch ihre Facharztausbildung absolvierte. Besondere medizinische Expertise über den Bereich Gastroenterologie hinaus hat die 54-jährige Mannheimerin im Laufe ihrer ärztlichen Tätigkeit unter anderem in den Bereichen Endokrinologie (Schilddrüse und Nebenschilddrüse), Kardiologie (Herz), Pulmologie (Lunge), Radiologie (Strahlenmedizin), Neurologie sowie Intensiv- und Notfallmedizin erworben.

