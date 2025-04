Wiesloch – Absolventen der Pflegeschule feierlich verabschiedet

Wiesloch / Metropolregion Rhein-Neckar – Zur Examensfeier in der Bildungszentrum Gesundheit Rhein-Neckar GmbH nahmen auch 14 Pflegefachkräfte der GRN Gesundheitszentren ihr Abschlusszeugnis entgegen



22 Auszubildende haben Ende März erfolgreich ihre Ausbildung zur Pflegefachfrau und zum Pflegefachmann in der Bildungszentrum Gesundheit Rhein-Neckar GmbH (BZG) in Wiesloch beendet. Darunter waren auch 14 Pflegefachpersonen der GRN Gesundheitszentren Rhein-Neckar gGmbH. Die Teilnehmer des 2022 gestarteten Kurses, der sich durch einen starken Klassenzusammenhalt unter der Kursleitung von Pflegepädagoge Arnold Wormer auszeichnete, nahm im feierlichen Rahmen freudig die Abschlusszeugnisse entgegen.



„Eine gute Ausbildung ist die Voraussetzung für unsere Arbeit in den Kliniken, aber auch für alle Bereiche, in denen Fachpersonal für die Pflege benötigt wird”, weiß Rolf Poxleitner, Pflegedienstleiter in den GRN-Kliniken Sinsheim und Eberbach, die solide Ausbildung in der BZG in Wiesloch zu schätzen.



An die Absolventen gerichtet sagte er: „Sie werden heute gefeiert, denn sie haben es geschafft. Heute ist ihr großer Tag: Nach drei Jahren praktischen Einsatzes in den Kliniken, ambulanten Pflegediensten, stationären Pflegeeinrichtungen und theoretischem Unterricht sind Sie nun am Ziel Ihrer Ausbildung angekommen.”

„Heute ist ein ganz besonderer Augenblick – nicht nur für die Absolventen und Absolventinnen, sondern auch für alle Freunde und Angehörigen, die sie in dieser Zeit begleitet haben”, findet BZG-Schulleiterin Dr. Bettina Schiffer, die in ihrer Ansprache an die frisch gekürten Pflegefachpersonen auch an die wichtigen Ansprechpartner in den ausbildenden Einrichtungen denkt: „An dieser Stelle möchte ich mich bei allen bedanken, die sich an Ihrer Ausbildung beteiligt haben – bei allen Pflegedienstleitungen, PraxisanleiterInnen und AusbildungskoordinatorInnen. An Sie geht insbesondere ein großer Dank.”

Das Bildungszentrum Gesundheit Rhein-Neckar in Wiesloch

Die Bildungszentrum Gesundheit Rhein-Neckar GmbH bietet Pflegeausbildung auf höchstem Niveau und ein breit gefächertes Spektrum an Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten. Träger und Kooperationspartner der BZG sind die GRN Gesundheitszentren Rhein-Neckar gGmbH mit Kliniken in Eberbach, Schwetzingen, Sinsheim und Weinheim sowie das Psychiatrische Zentrum Nordbaden (PZN) mit seinen Außenstellen in Bruchsal, Schwetzingen, Mosbach und Weinheim.

Die generalistischen Pflegeausbildung zur/zum Pflegefachfrau und Pflegefachmann garantiert beste Berufschancen in einer zukunftssicheren, wachsenden Branche mit zahlreichen Qualifizierungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten.

Bildunterschriften:

GRN-Absolventen1: Absolventen der GRN-Klinik Schwetzingen: Laura Fallert, Elvira Berisha und Beyza Zeyneb Tecer (1. Reihe v.l.) mit der stellvertretenden Pflegedienstleitung Doreen Edelmann (hinten rechts), den Ausbildungskoordinatorinnen Sylvia Stoeckler und Martina Konrad (mittlere Reihe v.r.) sowie Praxisanleiterinnen Caroline Sauff und Nicole Gründler (hintere Reihe v.l.). Foto: GRN

GRN-Absolventen2: Absolventen der GRN-Klinik Weinheim: Marcela Lina Torres-Beyer und Maren Kaspar (vordere Reihe v.l.) mit PraxisanleiterInnen Olga Fuchs und Slawomir Karasek (hintere Reihe v.l.). Foto: GRN

GRN-Absolventen3: Absolventin der GRN-Klinik Eberbach: Exenia Nacci (Mitte) mit Pflegedienstleiter Rolf Poxleitner (l.) und Ausbildungskoordinatorin Madline Hauck (r.). Foto: GRN

GRN-Absolventen4: Absolventen der GRN-Klinik Sinsheim. Hintere Reihe v.l.: Pflegedienstleiter Rolf Poxleitner und Praxisanleiterin Barbara Kunz mit den Absolventinnen Meritona Dema und Lea Sulzbach. Vordere Reihe v.l.: Absolventinnen Selina Rhein und Celina Bargander mit Praxisanleiterin Anja Nerger. Foto: GRN

Quelle: GRN Gesundheitszentren Rhein-Neckar gGmbH