Mannheim – Ausfall der Ampelanlage im Kreuzungsbereich Parkring – Bismarckstraße – Schleusenweg

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.Im Bereich des Kreuzungsbereichs Parkring – Bismarckstraße – Schleusenweg ist die Ampelanlage ausgefallen.

Der motorisierte Individualverkehr wird aufgrund des Ausfalls auf jeweils eine Fahrspur vom Parkring in Richtung Neckarau / Ludwigshafen verschwenkt. Ebenfalls wird der Verkehr von der Helmut-Kohl-Straße kommend in Fahrtrichtung Innenstadt auf eine Fahrspur verschwenkt. Das Abbiegen vom Parkring in die Bismarckstraße sowie von der Bismarckstraße auf den Parkring in Fahrtrichtung Neckarau / Ludwigshafen bzw. in den Schleusenweg (Hafengebiet) wird vorübergehend nicht möglich sein. Der Verkehr von der Bismarckstraße wird auf den Parkring abgeleitet. Ebenfalls wird das Abbiegen vom Parkring in den Schleusenweg (Hafengebiet) nicht möglich sein. Motorisierter Individualverkehr von der Helmut-Kohl-Straße, der in den Hafen einfahren will, wird auf die Rheinvorlandstraße umgeleitet. Die Geschwindigkeit wird für den gesamten Kreuzungsbereich auf 30km/h heruntergesetzt. Die angepasste Verkehrsführung wird in den kommenden Stunden aufgebaut und aktiviert.

In den kommenden Tagen werden provisorische Lichtsignalanlagen vor Ort aufgebaut.

Die Stadt Mannheim arbeitet mit Hochdruck an der Fehlerbehebung der festinstallierten Ampelanlage. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Quelle Stadt Mannheim / Bild Stadt Mannheim