Ludwigshafen – Mainz – Marion Schneid ist neue stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende

Ludwigshafen / Mainz – Die Mitglieder der CDU-Landtagsfraktion haben heute die Ludwigsha-

fener Abgeordnete, Marion Schneid, zur neuen stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden gewählt. Schneid folgt somit auf Ellen Demuth, die nach ihrer Wahl in den Deutschen Bundestag aus der CDU-Landtags-

fraktion ausgeschieden ist.

Marion Schneid ist seit 2011 Abgeordnete des rheinland-pfälzischen Landtags und in der laufenden Wahlperiode Vorsitzende des Wissenschaftsausschusses. Innerhalb der Fraktion leitet sie zudem den Bildungsarbeitskreis.

Der Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion, Gordon Schnieder, erklärt: „Ich gratuliere Marion Schneid herzlich und freue mich auf die gemeinsame Arbeit im Fraktionsvorstand. Marion Schneid ist eine erfahrene Politikerin, die in der Fraktion großes Ansehen genießt und eine verlässliche Stütze ist. Wis-

senschaft, Kultur und Bildung – Marion bringt dafür den notwendigen Weitblick und die Energie mit. Ihre langjährige Erfahrung aus dem Landtag sowie der Ludwigshafener Stadt- und Kommunalpolitik ist ein wichtiges Rüstzeug für das neue Amt. In einer Zeit, in der Regionales und Heimatpolitik für die

Bürgerinnen und Bürger vor Ort immer wichtiger werden, werden wir uns im geschäftsführenden Fraktionsvorstand gut ergänzen.“