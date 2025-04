Ludwigshafen – ERSTMELDUNG Rauchwolke über BASF

Annweiler / Queichhambach / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am 08.04.2025, gegen 16:55 Uhr, kam es zu einem Fahrzeugbrand in der Queichtalstraße. Ein Ford Transit, welcher zuvor über die B10 von Landau gekommen war, geriet aufgrund eines technischen Defekts in Brand. Der Fahrer konnte das Fahrzeug noch auf der Straße abstellen, als er den Brand im Motorraum ... Mehr lesen »