Ludwigshafen – E-Bike-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(ots) Am frühen Morgen des 08.04.2025, gegen 5:30 Uhr, wurde ein 42-jähriger E-Bike-Fahrer bei einem Verkehrsunfall in der Brunckstraße verletzt. Eine 40-jährige Autofahrerin missachtete den Vorrang des Zweiradfahrers als sie von einer Tankstelle auf die Brunckstraße auffuhr. Beide stießen zusammen, der 42-Jährige stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus.

