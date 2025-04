Landau – ERSTMELDUNG – AKTUELL Vollsperrung #L493 zwischen Appenhofen und Heuchelheim

Mudau/Buchen/Sinsheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Dienstag, den 8. April 2025, führten Beamtinnen und Beamte des Polizeipräsidiums Heilbronn groß angelegte Durchsuchungsmaßnahmen in Mudau und Buchen durch. Der Einsatz richtete sich gegen zwei deutsche Tatverdächtige. Gegen den 39-jährigen Hauptverdächtigen wurde in den zurückliegenden Monaten unter anderem wegen des Verdachts waffenrechtlicher und tierschutzrechtlicher Verstöße sowie weiterer Straftaten aus dem Bereich ... Mehr lesen »