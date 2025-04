Landau – B10 – Laserkontrolle im Baustellenbereich

Eisenberg (ots) Bei einem Wohnungsbrand in Eisenberg (Pfalz) ist am Dienstag, den 08.04.2025 eine Person ums Leben gekommen. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Am Dienstagmorgen gegen 09:45 Uhr alarmierten Anwohner die Feuerwehr, nachdem sie starken Rauch aus der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Schillerstraße 12 in Eisenberg bemerkten. Durch Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden mehrere Bewohner des Hauses ... Mehr lesen »