Heidelberg – Tag des Offenen Denkmals 2025; Aufruf zur Teilnahme! Frist bis Ende Juni

Heidelberg /Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 14. September 2025, werden bundesweit wieder die Türen zu historischen Stätten und einzigartigen Kulturgütern geöffnet. Unter dem Motto „Wert-voll: unbezahlbar oder unersetzlich?“ wird dazu eingeladen, Denkmäler in ihrer ganzen Bedeutung zu entdecken und ihre Geschichte lebendig werden zu lassen. Besitzen oder betreuen Sie ein Denkmal? Engagieren Sie sich für den Erhalt historischer Bauwerke, Gärten oder technischer Denkmäler? Auf wen dies zutrifft, ist herzlich eingeladen, diese Gelegenheit zu nutzen und teilzunehmen. Ob Führungen, Vorträge, Mitmachaktionen oder Ausstellungen – jeder kann ein vielfältiges Programm mitgestalten, um Denkmäler für die Öffentlichkeit erlebbar zu machen.

Wie melde ich mich an?

Die Anmeldung zur Teilnahme ist noch bis zum 30. Juni 2025 möglich. Wer mitmachen möchte, registriert sein Denkmal und das Programm über die Webseite der Deutschen Stiftung Denkmalschutz unter www.tag-des-offenen-denkmals.de. Damit auch die Stadt Heidelberg das Denkmal in die lokale Programmplanung aufnehmen kann, bittet die Stadt Teilnehmende, eine Kopie ihrer Anmeldung per E-Mail an denkmalschutz@heidelberg.de zu senden. Aus redaktionellen Gründen können Anmeldungen, die nach dem 30. Juni 2025 bei der Stadt Heidelberg eingehen, beim städtischen Programm und Plakat nicht mehr berücksichtigt werden.

Weitere Informationen finden Interessierte online unter www.tag-des-offenen-denkmals.de oder bei der Stadt Heidelberg unter der Telefonnummer 06221 58-25670 (Frau Jung) oder 06221 58-25500 (Sekretariat, Baurechtsamt und Denkmalschutz).

