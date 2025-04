Heidelberg – GFS halten – und nun?

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Tipps und Tricks, damit GFS nicht für „die ganze Familie schafft“ steht, bietet die vhs Heidelberg am 15./16.4. (jeweils 9 – 13 Uhr) in einem Kurs für Schüler*innen zwischen 11 und 17 Jahren an. Neben Vorbereitung, Zeitmanagement und Strukturierung werden die Infobeschaffung im Internet, Methoden der Texterschließung und der richtige Umgang mit Quellen besprochen. Die Visualisierung der Inhalte in PowerPoint und ein Präsentationstraining runden den Kurs ab.

Anmeldungen bis 13.4. unter 06221 911 911 oder beruf@vhs-h.de oder www.vhs-hd.de

Ort: vhs Heidelberg, Bergheimer Str. 76, 69115 Heidelberg

Quelle: Stadt Heidelberg