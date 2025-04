Germersheim – Landrat Brandl berät sich mit Wetter-Experte Malte Neuper und Katastrophenschützer Christian Betzel über Unwettermanagement

Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar.„Es ist gut zu wissen, dass wir bei uns im Landkreis einen Experten zur Hand haben, der sich seit vielen Jahren beruflich und auch leidenschaftlich mit Unwetterprognosen beschäftigt. Bei dem Kennenlern-Termin konnten wir bereits zahlreiche Informationen austauschen. Ob wir künftig eine Kooperation eingehen werden, ist sicherlich nicht ausgeschlossen. Wir werden das zunächst intern beraten.“ Landrat Martin Brandl hat in diesen Tagen den Diplom-Meteorologen Malte Neuper aus Neuburg im Kreishaus begrüßen können und sich dabei gemeinsam mit Christian Betzel, Brand- und Katastrophenschutzinspekteur für den Kreis Germersheim (BKI), über mögliche Schadensereignisse aufgrund von Unwetter ausgetauscht. Dazu BKI Betzel: „Malte Neuper betreut das Niederschlagsradar www.radar-info.de am Karlsruher KIT. Dabei wird auch das Niederschlagsgeschehen im Kreis Germersheim erfasst. Das könnte für rechtzeitige Warnhinweise aber auch für die Einsatzüberwachung bei uns im Kreis unter Umständen sehr hilfreich sein – insbesondere bei der Gefahrenabwehr. Wir werden die Gespräche sicherlich bald fortführen.“

Das Foto (Kreis GER / mda) zeigt den Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Christian Betzel, den Meteorologen Malte Neuper und Landrat Martin Brandl (v.l.n.r.) bei der Besprechung im Kreishaus

Neuper forscht seit 25 Jahren im meteorologischen Bereich und kann dabei auf internationale Erfahrung verweisen. Er entwickelt mitunter Konzepte zur Gefahrenabwehr und hat erst jüngst im Rahmen einer Reihe der landkreisweiten Klimaschutzmanagerinnen und –manager in Wörth vor knapp drei Dutzend Menschen in einem Vortrag zum Thema „Starkregen“ referiert. In welcher Form ein erweitertes Warnmanagement für den Landkreis Germersheim gedacht werden kann, das soll in den kommenden Tagen und in weiterführenden Gesprächen eruiert werden. Bei dem Termin im Kreishaus ging es zunächst darum, sich gegenseitig vorzustellen und Ansätze für eine mögliche Kooperationen „frei zu denken“, so Christian Betzel im Nachgang des Zusammentreffens.

Quelle – Kreisverwaltung Germersheim