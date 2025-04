Sinsheim – Ostereiersuche und Technikführungen im Freibad Sinsheim

Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Vorverkauf für Saison- und Mehrfachkarten sowie Freibadgutscheine

Am Ostersamstag, den 19. April 2025 startet im Freibad Sinsheim zum vierten Mal die große Ostereiersuche. Der Osterhase hat rechtzeitig viele bunte Kunsteier versteckt. Der Startschuss zur Eiersuche erfolgt um 14:00 Uhr.

Zum Suchen eingeladen sind alle Kinder bis 10 Jahre. Die Teilnahme an der Ostereiersuche ist kostenlos.

Es gibt zwei getrennte Suchgebiete – für Kinder von 1 bis 4 Jahre und für Kinder von 5 bis 10 Jahre. Jedes Kind darf zwei gefundene Kunsteier gegen ein gefärbtes Osterei tauschen (maximal zwei Ostereier pro Kind).

Das Freibad-Team bietet an diesem Tag ab 12:30 Uhr Führungen in der Technik an.

Zusätzlich zur Eiersuche gibt es ein buntes Rahmenprogramm. So können die Kinder verschiedene Spielstationen ausprobieren, basteln und malen oder an den Glitzer-Tattoo-Stand gehen.

Für Speisen und Getränke vor Ort sowie musikalische Begleitung sorgt das Bistro H2O. Die DLRG ergänzt das Speisenangebot mit frisch zubereiteten Waffeln und Kuchen. Alexandra-Michaela aus Waibstadt-Daisbach wird an dem Tag von 13:30 bis 16:00 Uhr gesanglich neben Kinderliedern zum Mitsingen eine bunte Musikmischung anbieten und zum Verweilen einladen.

Das Freibad-Team freut sich auf viele Eiersuchende.

Am Ostersamstag können parallel ab 12:30 Uhr Saison- und Mehrfach¬karten sowie Freibad-Gutscheine erworben werden. Bitte nicht vergessen, die Saison- und Mehrfachkarten aus dem Vorjahr mitzubringen. Die Freibadsaison startet auch in diesem Jahr wieder am 1. Mai.

Stadtverwaltung Sinsheim

