Mannheim – Zwei Baumpflanz-Aktionen am 5. April 2025 – Bäume und Bänke für den Bürgerpark gespendet

Mannheim / Metroplregion Rhein-Neckar(red/ak) – Bei bestem Wetter überreichte Erste Bürgermeisterin Prof. Dr. Diana Pretzell am Samstag im Bürgerpark Urkunden an Menschen, die Geld für Bäume und Bänke gespendet hatten. Insgesamt wurden 39 Bäume und 5 Bänke gespendet. Der Bürgerpark liegt im Norden Feudenheims, direkt neben dem Spinelli-Park. Viele Gäste brachten Familienmitglieder oder Menschen aus ihrem Freundeskreis mit, für die sie gespendet hatten. Zusammen weihten sie ihre Bänke ein bzw. schlossen die Baumpflanzungen symbolisch ab, indem sie an den Bäumen eine Gießkanne Wasser leerten. Erste Bürgermeisterin Prof. Dr. Diana Pretzell sagte danke: „Der Bürgerpark ist ein schönes Stück Natur, ein Erholungsort für Menschen und Lebensraum für Tiere. Dank Ihrer Spende hat die Stadt Mannheim hier seit 1988 insgesamt 69 Bänke aufgestellt und 1.399 Bäume gepflanzt. Ihre Spende kommt allen Bürgerinnen und Bürgern zugute, denn in Städten mit viel Grün leben Menschen gerne.” Musikalisch umrahmt wurde die Übergabe der Urkunden vom Chor „CanTonia” des Gesangsvereins Teutonia 1862 e.V. aus Feudenheim.

Zum Tag des Baumes: Zwei Eichen auf dem Abenteuerspielplatz des Jugendhauses Waldpforte gepflanzt

Zwei frisch gepflanzte Eichen stehen jetzt auf dem Abenteuerspielplatz des städtischen Jugendhauses an der Waldpforte: Eine Roteiche und eine Stieleiche. Die Roteiche hat der Mannheimer Kreisverband der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) bereits im Vorgriff zum diesjährigen Tag des Baumes (25. April) gespendet. Gepflanzt wurde sie von der Wald-Erlebnis-Gruppe, die vom Jugendhaus und dem Waldhaus Mannheim betreut wird. Die bei uns heimische Stieleiche hat der Stadtraumservice gepflanzt. Ebenfalls am Samstag, vor der Urkunden-Übergabe im Bürgerpark, trafen sich Erste Bürgermeisterin Prof. Dr. Diana Pretzell und der SDW-Vorsitzende Sebastian Eick mit Manuel D’Auria vom Jugendhaus Waldpforte auf dem Abenteuerspielplatz, um die jungen Eichen anzugießen. „Die Roteiche ist Baum des Jahres 2025″, erklärte Pretzell und bedankte sich bei SDW und dem Jugendhaus: „Die SDW spendet seit vielen Jahren im April, zum internationalen Tag des Baumes, einen Baum für Mannheim. Sie macht damit deutlich, wie wichtig Bäume für das Ökosystem und für uns Menschen sind. Das Jugendhaus ist seit über 60 Jahren ein Treffpunkt für Kinder und Jugendliche mit Angeboten von Sport, Theater, Spielen über Kochen und Werken bis hin zu Medien. Die Wald-Erlebnis-Gruppe bringt jungen Menschen ab neun Jahren mit Waldhandwerk, Pflanzenbestimmen, Outdoor-Cooking und anderen Abenteuern die Natur vor Ihrer Haustür näher. Ich danke der SDW, dem Jugendhaus und dem Waldhaus für ihre wertvolle Arbeit!”

Quelle: Stadt Mannheim