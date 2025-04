Mannheim -Stadt Mannheim pflanzt 1000. Baum

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – So viele Bäume gepflanzt wie noch nie

Geschafft! Erste Bürgermeisterin Prof. Dr. Diana Pretzell setzte heute vor D 6 einen Feldahorn in die Erde und pflanzte ihn zusammen mit Mitarbeitern der bauausführenden Firma ein. Es ist der 1000. Baum, den die Stadt Mannheim in diesem Winterhalbjahr gepflanzt hat. Mit dabei waren auch Mitarbeiter des Stadtraumservice, der die Baumpflanzungen in Mannheim plant und beauftragt.

Stadt investiert in Bäume

Seit 2020 pflanzt die Stadt Mannheim von Jahr zu Jahr mehr Bäume. Bis 2019 waren es noch bis zu 300 pro Jahr, seit diesem Winterhalbjahr sind es nun zum ersten Mal 1000. „Wir haben unsere Anstrengungen für Bäume vervielfacht”, erklärte Pretzell. „Damit machen wir unsere Stadt für die Bürgerinnen und Bürger lebenswerter und schöner. Außerdem setzen wir damit Klimawandel und Überhitzung etwas entgegen und fördern die ökologische Vielfalt. Wie wichtig Bäume sind, wird klar, wenn man sich Mannheim ohne Bäume vorstellt.”

Nötig sind Geld, Platz und viel Pflege

Damit die enorme Steigerung auf 1000 Bäume pro Jahr möglich wurde, hatte der Gemeinderat dem Stadtraumservice für das Jahr 2024 mehr Geld und Personal bewilligt. Standorte, an denen ein Baum entfernt werden muss, werden in aller Regel wieder bepflanzt. Außerdem suchen die Mitarbeitenden des Stadtraumservice ständig nach neuen Standorten für Bäume. Dafür braucht es Platz über und unter der Erde – oft sind unterirdisch Leitungen im Weg. Einen großen Aufwand und damit hohe Kosten verursacht das Gießen junger Bäume in den Jahren nach der Pflanzung. Gepflanzt wird immer im Winterhalbjahr, wenn die Bäume keine Blätter tragen.

Mehr Informationen: www.mannheim.de/baumpflanzungen

Quelle: Stadt Mannheim