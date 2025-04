Ludwigshafen – “Palatineo” am Berliner Platz: Ausschuss erteilt Mandat zur Prüfung

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stadtverwaltung Ludwigshafen wird konkrete Belegungsmöglichkeiten für das geplante Bürogebäude “Palatineo” am Berliner Platz prüfen. Das hat der Stadtrat in seiner Sitzung am Montag, 7. April 2025, mit breiter Mehrheit beschlossen. Nach dem Entschluss im Stadtrat kann die Verwaltung – sofern die vorherige Prüfung positiv ausfällt – für eine mögliche Belegung konkrete Mietverhandlungen mit dem Eigentümer aufnehmen. Die Verwaltung hatte den Rat um ein entsprechendes Mandat gebeten.

Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck begrüßte das Votum: “Angesichts der strategischen Bedeutung dieses Standorts ergibt sich eine wertvolle Chance sowohl für die Stadtentwicklung als auch für eine mögliche Nutzung durch die Verwaltung. Ein zentrales, verkehrlich gut angeschlossenes und bürgernahes Rathaus mit einem zentralen Bürgerservice an diesem Standort ist sehr zu begrüßen. Entscheidend aber ist, dass ein solches Vorhaben in der Gesamtbetrachtung finanziell darstellbar und nachhaltig ist. Das können wir mit dem Beschluss des Stadtrates nun konkret prüfen.” Ziel sei es weiterhin, die nach dem Auszug aus dem bisherigen Rathaus in Ludwigshafen verteilten Standorte zu reduzieren, um so Ressourcen zu schonen und den Austausch innerhalb der Mitarbeiterschaft zu befördern.

Jetzt gilt es, offene Fragen zu klären und abzuwägen, inwiefern das Palatineo als Standort für die Stadtverwaltung passt. Dies soll eine Ist-Analyse klären. Dazu soll eine Arbeitsgruppe einberufen werden, wie OB Jutta Steinruck im Stadtrat ankündigte. Die Ergebnisse werden anschließend dem Bau- und Grundstücksausschuss vorgelegt.

Zuvor hatte die Stadtverwaltung bereits im Oktober 2024 das Objekt “Ludwigstürme” in der Ernst-Boehe-Straße 15 in Ludwigshafen für eine Nutzung ab September 2027 angemietet. An diesem Standort bietet sich bereits die Möglichkeit, eine Großzahl an Bereichen zusammenzuführen und die bestehenden Mietverträge für dadurch nicht mehr benötigte Standorte zu beenden.

Trotz dieser vorgesehenen Zentralisierung von etwa 20 Organisationseinheiten in den Ludwigstürmen, bestehen weiterhin mehrere angemietete Einzelstandorte, in denen Bereiche über das Stadtgebiet verteilt sind. Das am Berliner Platz entstehende Bürogebäude bietet ab voraussichtlich 2027/2028 nun die Möglichkeit, weitere Verwaltungsstandorte in der Innenstadt zu bündeln.

stadt Lu

