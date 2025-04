Ludwigshafen – Ergebnisse Schwerpunktkontrolltag

Ludwigshafen /Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Am vergangenen Montag (07.04.2025), von 14 bis 20 Uhr, führten Polizeikräfte der Polizeidirektion Ludwigshafen verstärkt Verkehrskontrollen in den Stadtgebieten Ludwigshafen, Frankenthal und Speyer sowie im Rhein-Pfalz-Kreis durch.

Der Schwerpunkt lag hier insbesondere auf Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführern, die sich unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol hinters Steuer setzten.

Im Rahmen des Kontrolltages wurden in einer dauerhaft eingerichteten Kontrollstelle auf der B44 in Fahrtrichtung B9 / Speyer sowie an wechselnden Örtlichkeiten in Frankenthal, Ludwigshafen-Nord, Speyer und Schifferstadt rund 450 Fahrzeuge überprüft.

Dabei stellten die Polizeikräfte 6 Fahrzeugführende unter dem Einfluss berauschender Mittel fest. Insgesamt wurden 10 Strafverfahren eingeleitet, unter anderem wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheit im Verkehr und Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Weiterhin wurden 86 Ordnungswidrigkeiten geahndet, bei einem Fahrzeug erlosch die Betriebserlaubnis.

Neben der Erhöhung der Verkehrssicherheit durch die Kontrollen, sollten auch die Risiken von Alkohol und Drogen im Straßenverkehr erneut ins öffentliche Bewusstsein gerückt werden. Daher führten die Polizistinnen und Polizisten mit allen Kontrollierten auch präventive Gespräche, um Fahrten unter Alkohol- und/oder Drogeneinfluss zu verhindern.

Der Dienstbezirk der Polizeidirektion Ludwigshafen erstreckt sich über 470 Quadratkilometer und umfasst die Städte Ludwigshafen am Rhein, Frankenthal und Speyer sowie den Rhein-Pfalz-Kreis Durch 5 Polizeiinspektionen werden etwa 430.000 gemeldete Personen betreut