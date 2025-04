Landau – Fahrchips und mehr für den diesjährigen Maimarkt in Landau gewinnen: Schaustellerverband Landau-Neustadt am 12. April mit Werbestand auf dem Landauer Rathausplatz

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Bald geht es wieder rund auf dem Alten Meßplatz in Landau: Von Samstag, 26.

April, bis Montag, 5. Mai, findet dort der 132. Landauer Maimarkt statt. Was in

diesem Jahr alles geboten wird, darüber informiert am Samstag, 12. April,

zwischen 10 und 13 Uhr der Schaustellerverband Landau-Neustadt auf dem

Rathausplatz vor der Adler-Apotheke am Rande des Wochenmarkts.

Die Besucherinnen und Besucher des Werbestands dürfen sich nicht nur auf viele

Informationen zum Rahmenprogramm des beliebten Volksfests freuen, sondern

auch auf kostenlose Schokoküsse und Zuckerwatte. Außerdem haben sie am

Glücksrad die Chance, Fahrchips und Eintrittskarten für die Fahr-, Lauf- und

Belustigungsgeschäfte zu gewinnen.

Bildunterschrift: Für den 132. Landauer Maimarkt wirbt am kommenden

Samstag der Schaustellerverband Landau-Neustadt auf dem Rathausplatz.

(Quelle: Stadt Landau)

Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.