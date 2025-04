Herxheim – Polizei sucht Zeugen nach Trickdiebstahl

Herxheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Am vergangenen Samstagvormittag, dem 05.04.2025, kam es in Herxheim zu einem dreisten Trickdiebstahl. Die 81-jährige Geschädigte befand sich gegen 10:45 Uhr in der Oberen Hauptstraße, als sie durch einen bislang unbekannten Mann angesprochen wurde. Dieser bat sie um den Wechsel eines Geldbetrages, was die Geschädigte bereitwillig tat. In einem günstigen Moment nutzte der unbekannte Täter die Gelegenheit und entwendete die gesamte Geldbörse. Erst als die Geschädigte kurze Zeit später zu Hause ankam, stellte sie das Fehlen der Geldbörse fest. Durch die Tat entstand der 81-Jährigen ein Schaden in Höhe eines niedrigen dreistelligen Betrages.

Die Geschädigte ist nicht in der Lage eine Täterbeschreibung abzugeben.

Zeugen die dennoch Angaben zu der Tat machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Landau unter der Nummer 06341-287-0 in Verbindung zu setzen.

In diesem Zusammenhang ergeht durch die Polizei der folgende Hinweis: Immer wieder gelingt es Kriminellen, mit dem Wechseltrick an das Geld ihrer Opfer zu kommen. Die Polizei warnt vor dieser Masche. In Reichweite von Unbekannten sollte die eigene Geldbörse im Zweifelsfall lieber geschlossen bleiben – schon wenn der Fragesteller von sich aus keinen ausreichenden Abstand sucht und stattdessen näher rückt, ist äußerste Vorsicht geboten. Mitunter treten die Täter auch zu zweit auf. Einer der beiden lenkt das potenzielle Opfer ab, der andere greift in diesem Moment zu. Manchmal benutzen die Diebe auch ein Stück Papier, eine Zeitung oder einen Stadtplan, den sie als Sichtschutz über die Geldbörse halten. Zu den bekannten Ablenkungsmanövern zählt auch der Trick, eine Münze auf den Boden fallen zu lassen. Wer auf der Straße um einen Geldwechsel gebeten wird, sollte diese Bitte besser ablehnen und stattdessen auf Geldinstitute oder Geschäfte verweisen.

Allgemeine Präventionshinweise, auch zu anderen Themen, finden sie unter: https://www.polizei-beratung.de/

Quelle: Polizeidirektion Landau