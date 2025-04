Heilbronn – B47/Walldürn: Ein Verletzter bei Frontalzusammenstoß

Heilbronn / Nachbarschaft Metropolregion Rhein-Neckar(ots) – Am Montagmorgen, gegen 5:40 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 47 zwischen Walldürn und Rippberg zu einem schweren Verkehrsunfall. In einer unübersichtlichen Kurve überholte eine 46-jährige Ford-Focus-Fahrerin in Richtung Walldürn, kam hierbei ins Schleudern, kollidierte seitlich mit einem Sattelzug und stieß anschließend frontal mit dem entgegenkommenden BMW i4 eines 44-Jährigen zusammen. Beide Pkw wurden schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der BMW-Fahrer wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die 46-Jährige blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 70.000 Euro.

Quelle: Polizeipräsidium Heilbronn