Heidelberg – Werkstattgespräch zum Heidelberger Stückemarkt im Center for Asian and Transcultural Studies

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Mittwoch, 16. April 2025, um 18:00 Uhr findet die Diskussionsveranstaltung »Theater aus China: Werkstattgespräch zum Heidelberger Stückemarkt« im Center for Asian and Transcultural Studies statt. Thema ist das zeitgenössische Theater in China anlässlich des diesjährigen Gastlands des 42. Heidelberger Stückemarkts. Der Abend ist eine gemeinsame Veranstaltung des Theaters und Orchesters Heidelberg, des Konfuzius-Institut an der Universität Heidelberg e.V., CATS Universität Heidelberg, Worldmaking—A Dialogue with China und dem CAPAS Käte Hamburger Kolleg/Centrum für Apokalyptische und Postapokalyptische Studien.

Neben einem Überblick über die Theaterszene in der sinophonen Welt wird zum einen das Gastspiel-Programm des Stückemarkts vorgestellt, zum anderen auch die drei für den Internationalen Autor*innenwettbewerb nominierten Stücke. »Die wahre Geschichte des Ah Q« der NEW YOUTH GROUP aus Peking, »Die Geschichte vom Pfirsichblütenfächer neu erzählt« des Routine Poems Institute und das Familienepos »Ein gutes Jahr (1. Akt)« von Autor Hongchang XU werden am Gastlandwochenende, 3. und 4. Mai 2025, beim Heidelberger Stückemarkt zu erleben sein.

Im Anschluss findet eine Diskussion über die Besonderheiten von Übersetzung für das Theater und im Theater statt. Den Abschluss der Veranstaltung bildet eine (szenische) Lesung aus dem Dokumentar-Roman »Großer Fluss, Große See« von LUNG Ying-Tai, den die in Berlin ansässige Regisseurin CAO Kefei (* 1964 in Shanghai) für das Käte Hamburger Kolleg für Apokalyptische und Postapokalyptische Studien der Universität Heidelberg auf die Bühne bringen wird.

Das Werkstattgespräch findet im Center for Asian and Transcultural Studies, Voßstraße 2, (Geb. 4010, 1. OG, HS 005) in Heidelberg-Bergheim statt. Der Eintritt ist frei.

Ablauf:

18:00 Uhr Begrüßung & Kurzeinführung:

»(Musik-)Theater in China: Ein Blick aus der Geschichte«

Barbara Mittler, Sinologie, CATS Universität Heidelberg

18:15 Uhr Vortrag & Diskussion:

»Kommerz, Propaganda, Kritik: Was ist los auf chinesischen Bühnen?«

Stefan Christ, Sinologie, Universität Erlangen-Nürnberg

19:15 Uhr Präsentation & Fragerunde:

»Theater aus China in Heidelberg: Zur Auswahl der eingeladenen Gastspiele, Stücke und Theatermacher:innen«

Jürgen Popig / Dramaturg Theater Heidelberg; Ulrike Syha / Kuratorische Beraterin Gastland China

19:45 Uhr Podium & Diskussion:

»Chinesisches Theater für ein deutsches Publikum oder: Wie man dramatisch übersetzt«

Sara Landa, Yip Suk Man, Lennart Riedel

20:30 Uhr Lecture Performance & Fragerunde:

»Vom Dokumentar-Roman auf die Bühne: Großer Fluss, Große See – Unerzählte Geschichten von 1949 大江大海 – 一九四九 von Lung Ying-Tai«

Cao Kefei / Regisseurin, Yi-Jou Chuang / interdisziplinäre Künstlerin

Moderation: Barbara Mittler

Weitere Informationen sowie Karten unter www.theaterheidelberg.de oder an der Theaterkasse, Theaterstraße 10; 06221 / 58 20 000; tickets@theater.heidelberg.de

Quelle: Theater und Orchester Heidelberg