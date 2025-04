Heidelberg – Tanz in den Mai mit DJ-Legende Werner Dais – Große Schloss-Party präsentiert live „Schlager Royal”

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Frühling ist da und es wird Zeit, dem Winter gebührend Adieu zu sagen! Und das am besten am 30. April mit der größten Ü30-Frühlingsparty des Jahres. Erneut darf beim „Tanz in den Mai” im Königsaal ausgiebig gefeiert und eben getanzt werden. Schließlich besagt der Brauch, dass so am schönsten der Frühling begrüßt wird und damit die dunklen Wintermonate vertrieben werden. Eine gute Gelegenheit, mit Freunden und Fremden gemeinsam in den Mai zu tanzen. Und das bei bestem Musik-Programm: Es wird eine magische und stimmungsvolle Nacht, wenn DJ-Legende Werner Dais aus seinem Fundus von über 20.000 Platten und 10.000 CDs genau die richtigen Songs rausfischt, die es braucht. Dabei spielt er die wilden Hits der 80er und 90er genauso wie aktuelle tanzbare Beats. DJ Werner Dais ist bekannt aus Funk und Fernsehen und begeistert schon seit 1969 das Publikum. Ein besonderes Highlight erwartet die Gäste mit dem Live-Auftritt von „Stefan & Ella” von „Schlager Royal” mit Schlagerhits, die ohne Zweifel zum Mitsingen anregen. Auch bei diesem Schlossevent kann wieder gewählt werden zwischen dem reinen Partyticket für 29,50 Euro oder einem Ticket inklusive Getränkepauschale (Mocktails, Cocktails und Weinen) oder sogar mit einem Frühlingsbuffet (119,50 Euro) Das Buffet wird frühlingshafte Genussbotschaften vermitteln und für die tanzende Nacht ausreichend stärken.

Beginn Buffet in der Schlossweinstube: 18 Uhr – 20 Uhr

Party-Einlass ab 19:30 Uhr/Ende 2 Uhr

Ort: Königsaal, Schlosshof 1, Heidelberg

www.heidelberger-schloss-gastronomie.de

Über die Heidelberger Schloss Restaurants & Events:

Hoch oben über den Dächern Heidelbergs in einer der bedeutendsten Schlossruinen vereint die Heidelberger Schlossgastronomie seit nunmehr 12 Jahren mehrere kulinarische Konzepte. In der einzigartigen Location kann jede Art von Event ausgerichtet werden. Ein erfahrenes Veranstaltungs-Team sorgt mit einem Rundum-Service für stilvolle Festivitäten in den romantischen Räumen des Heidelberger Schlosses. 30 Jahre lang war Martin Scharff mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet, bis er sich 2019 selbst von den starren Verpflichtungen einer Sterneküche verabschiedete. Heute bietet er in Scharff’s Schlossweinstube seine feine, unkomplizierte Geschmacksküche auf weiterhin hohem Niveau. Bundesweit einen Namen gemacht hat er sich auch durch sein umfangreiches Veranstaltungsprogramm im Heidelberger Schloss.gemacht. Dabei verbindet er Musik, Unterhaltung und Kulinarik auf höchstem Niveau.Heidelberger Schloss Restaurants & Events GmbH & Co. KG, Schlosshof 1, 69117 Heidelberginfo@hdsre.de, www.heidelberger-schloss-gastronomie.de.

