Heidelberg – Marc Tell Feltl wird ab Juni neuer Leiter des Hochbauamts! Amtsleiter Harald Heußer geht in den Ruhestand

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Heidelberg bekommt eine neue Leitung für das Hochbauamt: Seit dem 1. April 2025 verstärkt Marc Tell Feltl das Team der Stadtverwaltung. Oberbürgermeister Eckart Würzner begrüßte den 56-jährigen Architekten am Donnerstag, 3. April 2025, bei seiner feierlichen Amtseinführung im Rathaus. Marc Tell Feltl tritt zum 1. Juni 2025 die Nachfolge von Harald Heußer an, der im Mai in den Ruhestand geht. Zuvor war Feltl als Baureferent im Dezernat für Planen, Bauen, Umwelt und Kultur der Stadt Pforzheim tätig.

„Das Hochbauamt ist das Architekturbüro unserer Stadt. Mit Marc Tell Feltl haben wir einen erfahrenen Mitarbeiter gewonnen, der mit seiner Leidenschaft für Architektur und Bauplanung Heidelberg nachhaltig und zukunftsorientiert weiterentwickeln wird“, sagte Oberbürgermeister Eckart Würzner.

„Ich freue mich darauf, in Heidelberg die Herausforderungen anzugehen. Eine erfolgreiche Bauwende erfordert nicht nur technisches Know-how und Kreativität, sondern auch eine inspirierende Führung, die motiviert und alle Beteiligten einbindet. Dabei ist mir eine Kultur der Zusammenarbeit und des Dialogs besonders wichtig“, betonte Marc Tell Feltl.

Feltl verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in den Bereichen Planung, Hochbau und Gebäudemanagement. Durch seine Tätigkeit für verschiedene Kommunen in Baden-Württemberg konnte er wertvolle interdisziplinäre Erfahrung sammeln und ein ganzheitliches Verständnis für die Wechselwirkungen zwischen Architektur, Stadtplanung und kommunaler Entwicklung gewinnen.

Nach seinem Architekturstudium an der Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes war er zunächst als planender Architekt tätig, bevor er im Jahr 1998 in den öffentlichen Dienst wechselte. In Calw übernahm er leitende Funktionen im Hochbau, wurde Abteilungsleiter und führte später die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses. Weitere Stationen führten ihn als Leiter des Hochbaus nach Walldorf sowie zur Stadt Pforzheim, wo er seit dem Jahr 2012 verschiedene Leitungspositionen innehatte. Von 2016 bis 2024 wirkte Feltl als Baureferent im Dezernat für Planen, Bauen, Umwelt und Kultur. Zu den wichtigsten Projekten in Pforzheim im Bereich der Architektur zählen die Initiierung und Entwicklung des Bildungscampus, die Sanierung der denkmalgeschützten Nordstadtschule sowie die Erweiterung des Hauses der Jugend.

Zu den zentralen Aufgaben des Heidelberger Hochbauamtes gehören die Planung und Umsetzung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsprojekten sowie die Bauunterhaltung von rund 700 städtischen Gebäuden – von Schulen und Kindertagesstätten über Sporteinrichtungen bis hin zu Verwaltungsgebäuden.

