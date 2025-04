Heidelberg – Manfred Leutz in den Ruhestand verabschiedet! Nach mehr als 40 Dienstjahren geht der Leiter des Amtes für Digitales und Informationsverarbeitung

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Manfred Leutz hat seit dessen Gründung das Amt für Digitales und Informationsverarbeitung in Heidelberg geleitet und viele Innovationen aktiv mitgestaltet. Nach mehr als 40 Dienstjahren für die Stadt hat Oberbürgermeister Eckart Würzner den 65-Jährigen am Donnerstag, 3. April 2025, offiziell in den Ruhestand verabschiedet.

„Heidelberg ist ein Innovationsstandort. Diesen Geist leben wir auch als Stadtverwaltung, um für die Bürgerinnen und Bürger stets moderner Dienstleister zu sein. Manfred Leutz hat diesen Auftrag als Leiter des Amtes für Digitales und Informationsverarbeitung immer als Ansporn interpretiert, Zukunftsfelder aktiv anzugehen, statt auf fertige Lösungen zu warten. Und das schon vor seiner Zeit als Amtsleiter: Manfred Leutz hat die Digitalisierung der Verwaltung von Kindesbeinen an begleitet. Seine langjährige Erfahrung und Expertise hat er genutzt, das komplexe Geflecht unserer Verwaltungs-IT sicher und zukunftsgerichtet aufzustellen“, lobte Oberbürgermeister Eckart Würzner in seiner Abschiedsrede und ergänzte: „Umso mehr freut es mich, dass wir mit Rainer Bing einen Nachfolger gefunden haben, der mit dem Amt bereits bestens vertraut ist und die vor uns liegenden Aufgaben ebenso fundiert angehen kann.“

Das Amt für Digitales und Informationsverarbeitung gestaltet und lenkt die digitale Entwicklung innerhalb der Stadtverwaltung und in der Stadtgesellschaft. Es ist der zentrale Ansprechpartner bei allen Fragen und Projekten der Digitalisierung – sowohl innerhalb der Stadtverwaltung als auch für Bürgerschaft, Wirtschaft und Wissenschaft. In der Amtszeit von Manfred Leutz wurden viele Verbesserungen umgesetzt. Dazu gehören die umfassende Vernetzung der städtischen Bürogebäude und der Schulen über ein eigenes Glasfasernetz sowie die flächendeckende Versorgung der Schulen mit digitalen Endgeräten. Eine Investition, die sich während der Corona-Pandemie als besonders nützlich herausstellte. In dieser Zeit fiel es ebenfalls in die Verantwortung von Manfred Leutz, in kurzer Zeit Home-Office-Zugänge für hunderte städtische Mitarbeitende aufzubauen, um die Arbeit der Verwaltung aufrecht erhalten zu können. Ein Projekt mit Vorbildcharakter war das virtuelle Bürgeramt, in dem die Stadt Heidelberg seit 2022 Dienstleistungen per Video-Call ermöglicht.

Werdegang: Manfred Leutz

Manfred Leutz absolvierte von 1979 bis 1983 den Vorbereitungsdienst für den gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienst bei der Stadt Waibstadt und beim Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis sowie ein Studium an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl. Nach einem anschließenden halben Jahr als Sachbearbeiter beim damaligen Amt für öffentliche Ordnung der Stadt Heidelberg leistete Leutz bis 1985 seinen Grundwehrdienst ab. Im Oktober 1985 begann er schließlich seine Laufbahn im Personal- und Organisationsamt. Nach zwei Stationen als Sachbearbeiter in den Bereichen Organisation und Bürotechnik übernahm Manfred Leutz 1992 die Sachgebietsleitung „Konzeptionelle Planung” und wurde stellvertretender Leiter der Abteilung Informationsverarbeitung. Ab 2011 leitete Leutz die Abteilung. Mit dem Fortschreiten der Digitalisierung wurde dieses wichtige Zukunftsfeld gemeinsam mit der Abteilung Informationsverarbeitung, welche sich mit der digitalen Infrastruktur der gesamten Stadtverwaltung befasst, in ein neues Amt ausgegliedert. Manfred Leutz leitete das Amt seit dessen Gründung im Januar 2019.

Zum 1. Juni 2025 übernimmt Leutz‘ bisheriger Stellvertreter, Rainer Bing, die Amtsleitung. Bing arbeitet seit 1984 für die Stadt Heidelberg, seit 1997 im Bereich Betreuung und Unterstützung der Fachämter in der Abteilung Informationsverarbeitung. Mit der Neugründung des Amtes übernahm Rainer Bing 2019 die Leitung der Abteilung Anwender- und Systemservice beim Amt für Digitales und Informationsverarbeitung.

Quelle: Stadt Heidelberg