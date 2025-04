Heidelberg – Elternkurs „babytalk“ startet am 23. April – Angebot des Familienbüros der Stadt

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – An fünf aufeinander folgenden Terminen findet ab Mittwoch, 23. April 2025, der interaktive Elternkurs „babytalk“ statt. Heidelberger Eltern mit Babys im ersten Lebensjahr haben dort Gelegenheit zum Austausch und bekommen interessante Informationen zu Themen wie „Signale von Babys lesen und verstehen“, „Umgang mit Gefühlen von Babys“, „Was brauchen Eltern?“, „Wie entsteht eine sichere Bindung?“ und vieles mehr.

Die ersten vier Termine am 23. April, 30. April, 7. Mai und 14. Mai werden von 17 bis 18.30 Uhr online via Zoom angeboten, sodass die Familien gemütlich von zuhause teilnehmen können. Zum letzten Termin am Donnerstag, 22. Mai 2025, lädt das Familienbüro vormittags ins Eltern-Baby-Café „Plöckstube“ bei Kaffee und Kuchen ein.

Referentin ist die Familiengesundheits- und Kinderkrankenschwester Nicole Laemers-Müller. Sie gibt Informationen dazu, was ein Baby in den ersten Lebensmonaten braucht, und kommt mit den Familien zu wichtigen Themen rund um die erste Zeit mit Baby ins Gespräch. Das Format bietet auch Raum für den Austausch der Familien untereinander, ebenso für praktische Einheiten beim letzten Treffen in Präsenz. Begleitende Materialien bekommen die Familien nach der Anmeldung vorab zugeschickt.

Anmeldungen sind ab sofort per E-Mail möglich an familienoffensive@heidelberg.de oder telefonisch im Familienbüro unter 06221 58-37888. Die Teilnahme ist kostenlos und richtet sich ausschließlich an Familien mit Wohnsitz in Heidelberg.

Quelle: Stadt Heidelberg