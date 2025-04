Frankenthal – Wahl der Miss Strohhut 2025/2026: Jurymitglieder gesucht

Mudau / Nachbarschaft Metropolregion Rhein-Neckar(ots) – Zwischen 12 Uhr und 12:25 Uhr am Samstag beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker einen geparkten VW T-Cross auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Bahnhofstraße in Mudau. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, entfernte sich der Verursacher. Der Schaden an der Stoßstange beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Zeugen ... Mehr lesen »