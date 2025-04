Frankenthal – Vertikale Gärten für mehr Grün und mehr Aufenthaltsqualität Erste Maßnahmen aus dem Förderprogramm „Innenstadt-Impulse“ umgesetzt

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Frankenthal setzt ein Zeichen für eine attraktivere und klimaresilientere Innenstadt:

Im Rahmen des Landesprogramms „Innenstadt-Impulse“ startet in diesen Tagen ein

umfassendes Maßnahmenpaket zur Belebung der Innenstadt. Ziel ist es, die

Aufenthaltsqualität zu verbessern, den lokalen Handel zu stärken und den Stadtraum

grüner und einladender zu gestalten.

Erste sichtbare Maßnahmen seit 8. April

Den Auftakt machten am Dienstag, 8. April zwei vertikale Gärten, die in der

Fußgängerzone – vor Kisling in der Speyerer Straße und dem Friseurstudio Cataleya

in der Bahnhofstraße – installiert werden. Weitere Begrünung folgt schrittweise: Ab

Mitte Mai werden Blumenpyramiden rund um den Bahnhof aufgestellt, nach dem

Strohhutfest ab Anfang Juni sorgen mobile Baumstandorte für mehr Grün in der

Innenstadt und im Sommer wird die City mit weiteren Blumenpyramiden bestückt.

Neue Stadtmöbel und Begrünung

Auch neue Sitzgelegenheiten sind geplant – unter anderem vor der ehemaligen

Deutschen Bank und „Ihr Platz“. Sie sollen bis Ende Juli/ Anfang August installiert

werden. Eine mediterrane Grünoase, zusätzliche Stadtbegrünung an der

Parkhauszufahrt des City-Centers und ein zentraler Fotopoint mit mobilen

Stadtbuchstaben runden das Konzept ab.

Digitale Highlights und kreative Werbeflächen

Zur besseren Kommunikation von Veranstaltungen sind Outdoor-Werbestelen in der

Fußgängerzone und am Rathausplatz sowie eine LED-Tafel am Hauptbahnhof

geplant. Ergänzt werden diese durch Großwerbeschilder und Laserprojektionen mit

dem Stadtlogo „Mein Frankenthal“.

Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer betont: „Unsere Innenstädte stehen vor großen

Herausforderungen. Dieses Projekt ist ein erster Schritt, um Frankenthals Innenstadt

attraktiver, grüner und zukunftsfähiger zu gestalten. Stadtgrün steigert nicht nur das

Wohlbefinden, sondern verbessert auch das Stadtklima – ein echter Mehrwert für

Bürger, Handel und Gastronomie.“

Dialogforum Innenstadt und Bürgerbeteiligung

Alle Maßnahmen werden am Donnerstag, 17. April im Dialogforum Innenstadt

vorgestellt. Ort und Uhrzeit werden noch bekannt gegeben. Bürgerinnen und Bürger

sind herzlich eingeladen, ihre Meinungen und Ideen einzubringen – entweder vor Ort

beim Dialogforum oder online unter www.frankenthal.de/mitreden. Alle Anregungen

fließen in die Entwicklung eines langfristigen Stadtmöblierungskonzepts ein.

Hintergrund:

Die Aufwertung der Innenstadt, insbesondere durch die Steigerung der

Aufenthaltsqualität, ist ein zentraler Schwerpunkt der Stadtentwicklung. Hierzu hat

die Stabsstelle Strategie, Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung hat hierzu ein

umfangreiches Maßnahmenpaket, bestehend aus verschiedenen Bausteinen,

entwickelt. Ein wesentlicher Schwerpunkt bildet hierbei das „Modellvorhaben

Innenstadt-Impulse“. Hierfür stellte die Landesregierung im Jahr 2024 insgesamt fünf

Millionen Euro zur Verfügung. Mit einer Förderquote von 90 Prozent erhält die Stadt

Frankenthal 330.000 Euro, insbesondere um die Aufenthaltsqualität zu verbessern.

Zu den beantragten Maßnahmen der Stabsstelle gehören Initiativen aus den

Bereichen Innenstadtmarketing, Imagebildung, Stadtmöblierung und

Stadtbegrünung.

Das Maßnahmenpaket im Rahmen des Förderprogramms „Innenstadt-Impulse“ wird

in den kommenden Wochen und Monaten schrittweise umgesetzt und setzt sich wie

folgt zusammen:

Quelle: Stadt Frankenthal (Pfalz)