“Die Heidelberger” – Stille Stunde — in vielen europäischen Städten ist sie schon angekommen und gehört zur Normalität – Doch was ist das eigentlich?

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar- Die Stille Stunde ist die Zeit der Woche, in der Geschäfte, Gastronomie, usw., ihre Geräuschkulisse auf ein Minimum herunterfahren. Keine Musik, kein Piepsen an der Kasse, keine lauten Gespräche. Außer der Lautstärke werden auch visuelle Störfaktoren reguliert, wie flimmernde Bildschirme, oder grelles Licht. Menschen, die unter Reizüberflutung leiden, können durch solch kleine Veränderungen, am „normalen“ Leben teilnehmen. Dieser Herausforderung nimmt sich Heidelberg nun an — Mal wieder geht nichts ohne die ansässigen Unternehmen. Geschäft, Restaurant — eigentlich alle — können sich an der Stillen Stunde beteiligen. Für den Einzelhandel ist es eine Chance Menschen anzusprechen, die es genießen, ohne die übliche Geräuschkulisse einen Kaffee zu trinken, oder shoppen zu gehen. Das erste Geschäft in Heidelberg, dass die Stille Stunde eingeführt hat, ist das Modehaus Niebel in der Dossenheimer Landstraße, ebenso das Cafè Nomad, welches im Haus ansässig ist. Mit einfachen Maßnahmen ist sie gut umzusetzen. Unternehmen sind frei in der Gestaltung, da es nicht um Perfektion in der Ausführung, sondern um „einfach mal machen“ geht. Fühlen Sie sich eingeladen, Teil von etwas Großem zu sein. Machen Sie mit!

Informationen finden Sie auf der Internetseite von Heidelberg und bei Pro Heidelberg.

Quelle: Fraktion “Die Heidelberger”