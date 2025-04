Weinheim – „Grüne Soße“ aus wilden Kräutern – Wildkräuterspaziergang mit Wildkräuterexpertin Dorisa Winkenbach am 10. April

Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Passender geht es gar nicht: Wer für die Osterfeiertage die berühmte „Grüne Soße“ aus frisch gewachsenen und selbst gesammelten Wildkräutern zusammenstellen will, kann am Donnerstag, 10. April, unter fachkundiger Anleitung die passenden Kräuter sammeln – und erfährt auch noch alles zur Zubereitung. Denn an diesem Abend bietet Wildkräuterexpertin Dorisa Winkenbach von 17 Uhr bis 19 Uhr einen passenden vor-österlichen Wildkräuterspaziergang an. Die Teilnehmer sammeln die Zutaten bei einem Spaziergang. Es gilt zu entdecken, zu betrachten, zu bestimmen, zu unterscheiden. Dabei spielen Signatur, Standort und die Pflanzengemeinschaft eine Rolle. Welche sind essbar, wann, wie und wie viel? Wofür sind sie hilfreich?

„Neunstärke“, so nannte man früher das Frühlingsgericht, das von sich behaupten darf, als Vorläufer der weltberühmten Frankfurter Grünen Soße zu gelten. Sein Ursprung geht weit in die vorchristliche Zeit der Kelten zurück. Die Bezeichnung ist kennzeichnend für die Stärkung und Neubelebung der menschlichen Vitalkräfte nach langen, erkältungsreichen Wintermonaten, durch den Genuss frischer Wildkräuter wie Brennnessel, Löwenzahn, Giersch, Vogelmiere oder Sauerampfer, um nur eine Auswahl zu nennen. Vor allem die Brennessel hilft bei Frühjahrskuren zur Entschlackung, aber auch als Tee gegen Leber- und Gallenbeschwerden.

Treffpunkt ist die Röntgenstraße in Weinheim, erster Kreisel (KFZ-Zulassungsstelle), Kosten: 23 Euro, Kinder bis 12 Jahre sind frei. Bitte mitbringen: Schraubgläser mit Deckel und wenig Wasser, festes Schuhwerk

Eine Anmeldung ist erforderlich, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist. Unter 0174 4163123 oder www.winkenbach.net. Buchbar (auch jederzeit für Gruppen ab zehn Personen) über: Stadt Weinheim, Touris- Info am Marktplatz, Telefon 06201-82-610

Email: tourismus@weinheim.de, Info: 0174 41 63 123

Quelle/Foto: Stadt Weinheim