Südliche Weinstrasse – Osterfeiertage: Müllabfuhr verschiebt sich – Einige Grünabfallsammelstellen am Ostersamstag geöffnet

Südliche Weinstrasse / Metropolregion Rhein-Neckar – Bioabfall und Restmüll werden in der Woche vor Ostern (Karwoche, ab dem 14. April) jeweils einen Werktag (Samstag inbegriffen) früher als üblich abgeholt. In der Woche nach Ostern (ab dem 21. April) werden die Tonnen einen Tag später als gewohnt abgeholt.

Der Eigenbetrieb WertstoffWirtschaft weist darauf hin, dass alle Termine und auch die genannten Terminverlegungen wegen Ostern im SÜW-Wertstoffkalender 2025 nachzulesen sind. Auch in der SÜW-WertstoffApp sind die feiertagsbedingten Anpassungen bereits berücksichtigt sind. Weitere Informationen zur Abfallentsorgung sowie alle Abfuhrtermine 2025 für jeden Wohnort im Landkreis Südliche Weinstraße sind auch online zu finden unter www.suedliche-weinstrasse.de/abfall.

Wer vor Ostern Grünschnitt abgeben will, bitte beachten: Die WertstoffWirtschaftszentren bei Edesheim und Billigheim-Ingenheim sowie die Grünabfallsammelstelle bei der Firma Kühner in Annweiler- Gräfenhausen sind am Ostersamstag, den 19. April geschlossen. Die Grünabfallsammelstellen in Offenbach, Kirrweiler, Steinfeld und Rohrbach sind am Samstag, 19. April, zu den regulären Zeiten geöffnet: Offenbach 14 bis 18 Uhr, Kirrweiler 13 bis 17 Uhr, Steinfeld 9.30 bis 11.30 Uhr, und Rohrbach 8 bis 12.30 Uhr. Mehr unter www.suedliche-weinstrasse.de/gruenschnitt.

Bildunterschrift: Wer an Ostern Grünschnitt abzugeben hat, bitte auf die Öffnungszeiten der Abgabestellen achten. Symbolfoto: Ulrike Mei auf Pixabay

Quelle: KV SÜW