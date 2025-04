Südliche Weinstrasse / Germersheim / Landau / Neustadt – Kindertagespflegepersonen gesucht – auch als Zusammenschluss von zwei Tagespflegepersonen möglich! Freie Plätze im Qualifizierungskurs ab Herbst

Südliche Weinstrasse / Germersheim / Landau / Neustadt / Metropolregion Rhein-Neckar – Im Herbst beginnt für alle, die gerne als Kindertagespflegeperson Kinder betreuen möchten, der neue Qualifizierungskurs in der evangelischen Familienbildungsstätte „Haus der Familie“ in Landau in Kooperation mit den Jugendämtern der Städte Landau und Neustadt sowie den Landkreisen Südliche Weinstraße und Germersheim. Ziel des Kurses ist die Vermittlung von Kenntnissen aus dem Bereich Kindertagespflege. Der Nachweis über den Erwerb solcher vertieften Kenntnisse ist auch eine der Voraussetzungen für eine Pflegeerlaubnis durch das örtlich zuständige Jugendamt.

Der Kurs beginnt voraussichtlich im Herbst 2025 und endet im Juni 2026 mit einer Zertifizierung. Die Kurszeiten sind jeweils dienstags und donnerstags von 18.30 Uhr bis 21.30 Uhr, ausgenommen Ferienzeiten (Rheinland-Pfalz). Auch zwei Samstage werden Kurstage sein.

Der Kurs richtet sich an Personen, die sich vorstellen können, Kinder im Alter von 0 bis 14 Jahren tagsüber beziehungsweise einen Teil des Tages liebevoll zu betreuen und in ihrer Entwicklung zu fördern. Der Schwerpunkt der Betreuungen in der Kindertagespflege liegt bei den unter zweijährigen Kindern. Die Betreuung kann im Haushalt der Kindertagespflegeperson, im elterlichen Haushalt oder in anderen geeigneten Räumen stattfinden. Seit einiger Zeit besteht in Rheinland-Pfalz auch die Möglichkeit, dass sich zwei Kindertagespflegepersonen zusammenschließen und in kindgerechten Räumlichkeiten bis zu jeweils fünf gleichzeitig anwesende Kinder betreuen.

Die Kursthemen kommen unter anderem aus den Bereichen Pädagogik, Kommunikation, Ernährung, Recht und Betriebswirtschaft. Grundlage dafür ist das vom Deutschen Jugendinstitut entwickelte „Kompetenzorientierte Qualifizierungshandbuch Kindertagespflege“. Der Kurs beinhaltet 210 Unterrichtseinheiten und 40 Stunden Praktikum. Die Kursgebühr von 210 Euro kann unter bestimmten Voraussetzungen teilweise von den Jugendämtern zurückerstattet werden. Dieser Kurs wird durch das Land Rheinland-Pfalz gefördert.

Wer in Landau, in Neustadt oder in den Landkreisen Südliche Weinstraße und Germersheim wohnt und mehr über die Qualifizierung und die Tätigkeit in der Kindertagespflege erfahren möchte, kann sich an die zuständigen Ansprechpartnerinnen für Kindertagespflege beim örtlich zuständigen Jugendamt wenden.

Kreisjugendamt Südliche Weinstraße:

Sigrid Heupel, E-Mail: Sigrid.heupel@suedliche-weinstrasse.de, Telefonnummer 06341 940-781

Kreisjugendamt Germersheim:

Friederike Anton, E-Mail: f.anton@kreis-germersheim.de, Telefonnummer: 07274 531217

Katja von der Au, E-Mail: k.vonderau@kreis-germersheim.de, Telefonnummer: 07274 53491

Stadtjugendamt Landau:

Eva-Sophie Braun, E-Mail: Eva-Sophie.braun@landau.de, Telefonnummer 06341 13-5118

Stadtjugendamt Neustadt an der Weinstraße:

Gudrun Dreschmitt, E-Mail: gudrun.dreschmitt@neustadt.eu, Telefonnummer: 06321 8551609

Melanie Kegel, E-Mail: melanie.kegel@neustadt.eu, Telefonnummer: 06321 8551601

Bildunterschrift: Auch Friederike Carius aus Bad Bergzabern hat sich zur Tagesmutter ausbilden lassen. Archivfoto: KV SÜW

Dies ist eine gemeinsame Pressemitteilung der Landkreise Südliche Weinstraße und Germersheim sowie der Städte Landau in der Pfalz und Neustadt an der Weinstraße.