Speyer – Osteraktion in der Speyerer Innenstadt: Frühling und Festlichkeit erleben

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar – Vom 14. bis 19. April 2025 erwartet die Besucherinnen und Besucher der Speyerer Innenstadt eine Oster-Aktion und Angebote, die die Osterzeit auf einzigartige Weise einläuten. Die Stadt Speyer, die Leistungsgemeinschaft „Das Herz Speyers e. V.“ sowie lokale Einzelhändler*innen und Gastronomiebetriebe haben sich zusammengetan, um allen Frühjahrs- und Osterliebhaber*innen ein unvergessliches Erlebnis zu bieten.

In der Vorosterwoche können die Besucher*innen der Speyerer Innenstadt zahlreiche Sonderaktionen und exklusive Angebote genießen: Annas Landpartie lädt zu einer besonderen Eierlikörprobe eines pfälzischen Herstellers ein und stellt die „Pfalzbox vom Pfälzer Osterhasen“ mit frühlingshaften Leckereien vor. United Colors of Benetton und Pippo’s Vintage & Skateshop gewähren während der Aktionswoche einen Rabatt von 20 Prozent auf das gesamte Sortiment. Die Schreinerei Meier überrascht ihre Kund*innen in der Wormser Straße mit handgefertigten Holzartikeln und einem kostenlosen Duftöl der Marke Primavera ab einem Einkaufswert von 25 Euro. Bei Port Grimaud in der Korngasse gibt es am Ostersamstag 10 Prozent Rabatt auf das gesamte Sortiment sowie Prosecco in Dosen und Schokoladenostereier in der Karwoche. Bei Com Janaina werden ebenfalls Schokoosterhasen verteilt.

BÖ Schuhe & Fashion sorgt vom 16. bis 21. April mit einem Oster-Gewinnspiel auf Instagram für fröhliche Vorfreude – zu gewinnen gibt es einen von zwei Goodie-Bags im Wert von je 100 Euro. Die HUSSEL Confiserie verwöhnt ihre Kund*innen mit einer Sonderaktion: „Kaufe 10, erhalte 11“ auf ihre Pralinen und bietet zusätzlich verschiedene Pralinen im Sonderangebot an. Der Weltladen Speyer verschenkt am 12. April von 12 bis 15 Uhr Osterschokolade aus fairem Handel.

In der Gilgenstraße beteiligen sich Bea Benz Mode sowie Axel Walther Wohnbedarf und laden die Kund*innen zu einem Glas Crémant oder Sekt ein. ARS LUDI bietet auf Vorbestellung einen exklusiven Osterkorbservice, bei dem Kund*innen ihren Korb individuell mit einem Mindestbetrag von 20 Euro befüllen können. Dazu gibt es eine tolle Auswahl an Outdoor-Artikeln für die ganze Familie, um die perfekte Osterstimmung zu erleben.

Geschäfte in der Roßmarktstraße verteilen am Gründonnerstag und Ostersamstag Ostereier, um die festliche Atmosphäre zu bereichern. KiLu Mode&Lifestyle schenkt ihren Kund*innen während der Osterfeiertage Duftsäckchen und lädt am 12. April von 11 bis 15 Uhr zu einem Osterspezial-Event ein, bei dem die neuesten Kollektionen in Kooperation mit dem Blühraum Speyer und weiteren Geschäften vorgestellt werden.

Auch die Gastronomie in Speyer lockt mit besonderen Oster-Genussmomenten: Das Restaurant Clyne verwöhnt seine Gäste am Gründonnerstag bis Ostersonntag mit einem festlichen vier-gängigen Ostermenü. Das Wirtshaus am Dom bietet von Karfreitag bis Ostermontag ein österliches Frühstücksbuffet von 9 bis 12 Uhr an.

Am Gründonnerstag, 17. April 2025, werden vonseiten der Stadt Speyer in der Innenstadt Blumensamen verteilt, um den Frühling zu begrüßen und Grünes in die Gärten der Stadt zu bringen.

Die Oster-Aktion wäre ohne die großzügige Unterstützung der Speyerer Einzelhändler*innen und Gastronomiebetriebe nicht möglich. Die Stadt Speyer bedankt sich herzlich bei allen Beteiligten, die mit ihren einzigartigen Angeboten und Aktionen zu diesem besonderen Event beitragen.

Genießen Sie die festlich geschmückten Schaufenster und die blumengeschmückten Gassen der Innenstadt. Lassen Sie sich von der Vielfalt der Osterangebote verzaubern und feiern Sie gemeinsam mit der Stadt Speyer die Ankunft des Frühlings.

Für Fragen zu den Angeboten und teilnehmenden Betrieben steht die Wirtschaftsförderung der Stadt Speyer per E-Mail an wirtschaftsfoerderung@stadt-speyer.de zur Verfügung.

Quelle: Stadtverwaltung Speyer