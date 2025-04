Sinsheim – KLIMA ARENA (be)suchen in den Osterferien – Ferienprogramm

Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Endlich Osterferien! Zwei Wochen voller gemeinsamer Erlebnisse mit der ganzen Familie – und die KLIMA ARENA in Sinsheim bietet das perfekte Programm. Mit interaktiven Erlebnissen, kreativen Mitmachaktionen und spannenden Führungen wird es hier garantiert nicht langweilig.

Entdecken und Mitmachen

Die Ausstellung der KLIMA ARENA macht Nachhaltigkeit und Klimaschutz auf spielerische Weise erlebbar. Hier gibt es nicht nur spannende Informationen, sondern auch viele Stationen, die zum Ausprobieren einladen. Wie kann jeder Einzelne im Alltag etwas fürs Klima tun? Antworten gibt es hier mit vielen positiven Beispielen und alltagstauglichen Ideen.

Indoor und Outdoor – Spaß für alle

Drinnen warten interaktive Stationen speziell für Kinder, draußen lockt der große Themenpark mit Spielplätzen, Hängematten und einer Elektrokartbahn. Ob Toben, Entspannen oder spannende Rätsel lösen – hier ist für jeden etwas dabei.

Kreativwerkstatt und Familienführungen

Von 14 bis 17 Uhr wird täglich gebastelt – passend zu Ostern gibt es kreative DIY-Aktionen. Oder wie wäre es mit einer Reise in die faszinierende Welt der Moore? In Zusammenarbeit mit der Kinder- und Jugendkunstschule entstehen vom 14. bis 17. April mit Aquarellfarben beeindruckende Moorlandschaften. Um 11.30 und 14.30 bietet das Team der KLIMA ARENA jeden Tag Familienführungen zur neuen Energiegalerie sowie in die aktuelle Sonderausstellung „Zukunft Moore“ an.

Sonderausstellung „Zukunft Moore“

Warum sind Moore so wichtig für das Klima? Welche Tiere leben dort? Und wie kann Moorschutz dazu beitragen, die Klimakrise zu bewältigen? Antworten auf diese Fragen finden Besucherinnen und Besucher in der aktuellen Sonderausstellung, die noch bis Mitte Mai zu sehen ist.

Öffnungszeiten und Spartipp

Die KLIMA ARENA hat täglich geöffnet – wochentags von 9 bis 18 Uhr, am Wochenende ab 10 Uhr. Wer mit dem Fahrrad oder öffentlichen Verkehrsmitteln anreist, erhält 20 Prozent Rabatt auf den Eintritt.

Mehr Informationen zum Ferienprogramm gibt es unter:

Die Termine des Osterferienprogramms in KW 15, 16 und 17 für Ihre Veranstaltungskalender:

KW 15: 12. und 13. April 2025

Ø Samstag, 12. April und Sonntag, 13. April:

o 11.30 Uhr: Familienführung „Woher kommt unsere Energie?“

o 14 bis 17 Uhr: Kreativwerkstatt „Zeit für kreative Osterbastelei“

o 14.30 Uhr: Familienführung „Zukunft Moore! – Helden des Klimaschutzes“

KW 16: 14. bis 20. April 2025

Ø Montag, 14. bis Donnerstag, 17. April:

o 11.30 Uhr: Familienführung „Woher kommt unsere Energie?“

o 14 bis 17 Uhr: Kreativwerkstatt „Moorlandschaft – ganz schön matschig“

o 14.30 Uhr: Familienführung „Zukunft Moore! – Helden des Klimaschutzes“

Ø Freitag, 18. April bis Sonntag, 20. April:

o 11.30 Uhr: Familienführung „Woher kommt unsere Energie?“

o 14 bis 17 Uhr: Kreativwerkstatt „Zeit für kreative Osterbastelei“

o 14.30 Uhr: Familienführung „Zukunft Moore! – Helden des Klimaschutzes“

KW 17: 21. bis 27. April 2025

Ø Montag, 21. April:

o 11.30 Uhr: Familienführung „Woher kommt unsere Energie?“

o 14 bis 17 Uhr: Kreativwerkstatt „Zeit für kreative Osterbastelei“

o 14.30 Uhr: Familienführung „Zukunft Moore! – Helden des Klimaschutzes“

Ø Dienstag, 22. April bis Donnerstag, 24. April:

o 11.30 Uhr: Familienführung „Woher kommt unsere Energie?“

o 14 bis 17 Uhr: Kreativwerkstatt „Die fabelhafte Welt der Insekten und Vögel“

o 14.30 Uhr: Familienführung „Zukunft Moore! – Helden des Klimaschutzes“

Ø Freitag, 25. April:

o 11.30 Uhr: Familienführung „Woher kommt unsere Energie?“

o 14 bis 17 Uhr: Kreativwerkstatt „Die geheimnisvolle Welt der Bäume“

o 14.30 Uhr: Familienführung „Zukunft Moore! – Helden des Klimaschutzes“

Ø Samstag, 26. April und Sonntag, 27. April:

o 11.30 Uhr: Familienführung „Woher kommt unsere Energie?“

o 14 bis 17 Uhr: Kreativwerkstatt „Die bunte Welt der Krabbeltiere“

o 14.30 Uhr: Familienführung „Zukunft Moore! – Helden des Klimaschutzes“

Quelle: KLIMASTIFTUNG FÜR BÜRGER