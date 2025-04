Sinsheim – 30-jähriges Jubiläum und Einweihung des Erweiterungsbaus des städtischen Kindergartens Regenbogen in Hilsbach/Weiler

Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Vor 30 Jahren startete der Betrieb im städtischen Kindergarten Regenbogen Hilsbach/Weiler. 2024 wurde der Erweiterungsbau in unmittelbarer Nähe zum Schulzentrum und dem bestehenden Gebäude des Kindergartens fertiggestellt und im November von den Kindern der Ganztagesgruppen mit ihren Erzieherinnen bezogen. Diese beiden Anlässe boten gute Gründe, beim Tag der Offenen Tür am Sonntag, den 6. April ausgiebig zu feiern.

In der Schulturnhalle wurden die Gäste von den Kindergartenkindern mit einem kleinen Lied begrüßt. „Halli Hallo, herzlich willkommen, schön dass Du gekommen bist“, schallte es da den Besuchern entgegen. „Vorhang auf für Groß und Klein.“

Oberbürgermeister Marco Siesing begrüßte die Gäste in der Turnhalle und betonte in seiner Ansprache die städtischen Investitionen in den Ausbau der Kinderbetreuungsplätze. Drei Kindertageseinrichtungen wurden alleine in den vergangenen Monaten in Betrieb genommen; neben dem Erweiterungsbau Hilsbach/Weiler der Kindergarten Himmelszelt in Dühren und die Kindertagesstätte Bachhüpfer in den neuen Räumlichkeiten in Eschelbach. Der Neubau in Hilsbach/Weiler, welcher auf etwas mehr als 700 Quadratmetern Platz für drei Kindergartengruppen bietet, kostete einschließlich Außenanlage rund 3,2 Millionen Euro. „Finanzierung ist das eine“, betonte Siesing. „Der Bau und später die Betreuung durch qualifiziertes Fachpersonal sind das andere. Daher danke ich sehr herzlich allen Projektbeteiligten und den pädagogischen Fachkräften für ihre hervorragende Arbeit.“

30 Jahre Kindergarten Hilsbach/Weiler, das sei auch „ein Zeichen der Verbundenheit zwischen den beiden Ortsteilen“, hob Weilers Ortsvorsteher Manfred Wiedl hervor. Hilsbachs Ortsvorsteher Martin Gund schloss sich den herzlichen Glückwünschen zum Jubiläum an. „Der Kindergarten bereitet Kinder auf das Leben vor – und das seit 30 Jahren. Dazu gratuliere ich sehr herzlich, auch im Namen des Ortschaftsrats.“

Zu den Gästen der Veranstaltung gehörten neben den Mitgliedern der Ortschaftsräte auch Bürgermeister Bernd Kippenhan, Amtsleiter Johannes Wolf, Amtsleiter Kai Lichtwald, die Schulleitung der benachbarten Grundschule und Vertreter der Kirchengemeinden.

Kindergartenleiterin Bianca Pfeifer bedankte sich bei allen Anwesenden für ihr Kommen. Den Eltern und dem Elternbeirat, der den Tag der Offenen Tür mitorganisiert hatte, sprach sie ebenso ihren Dank aus wie der Verwaltungsspitze und der Schulleitung der benachbarten Grundschule. „Wir haben hier ein sehr gutes Miteinander. Das freut uns sehr.“

Bevor der offizielle Teil des Tages mit einem Theaterstück der Kindergartenkinder ausklang, überreichten die beiden Ortsvorsteher ganz persönliche Geschenke an den Kindergarten: Symbolisch für den Weiler Bär und die Hilsbacher Katzen übergaben sie der Kindergartenleiterin zwei Plüschfiguren, mit einem kleinen Augenzwinkern passend Manni und Martin benannt. Dazu gab es Büchergutscheine und Gutscheine für Vorlesezeit mit den Ortsvorstehern.

Im Theaterstück „Das kleine Wir“ führten die Kinder vor, wie das Miteinander und Das Wir-Gefühl auch Differenzen überwinden können. Das „kleine Wir“ führt die beiden Kinder Ben und Emma im Stück nach einem Streit wieder zusammen. „Brüderchen, komm tanz mit mir, denn so feiern wir das Wir“, erklang es zum Abschluss.

Bild (Stadt Sinsheim): Gemeinsam mit den Kindergartenkindern feierten Oberbürgermeister Marco Siesing, Bürgermeister Bernd Kippenhan, Amtsleiter und Ortsvorsteher das Jubiläum und die offizielle Einweihung des Neubaus beim Tag der Offenen Tür.