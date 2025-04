Schifferstadt – Yoga outdoor – indoor – Gönnen Sie sich diese erfrischende Yoga-Erfahrung!

Schifferstadt / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Montag, 28. April 2025 beginnt um 18:00 Uhr der Kurs „Yoga outdoor – indoor“ im Schifferstadter vhs-Bildungszentrum, Neustückweg 2. Der Kurs umfasst 6 Kurstage, jeweils montags von 18:00 Uhr bis 19:30 Uhr.

Man sagt: es gibt kein schlechtes Wetter, sondern nur schlechte Kleidung. Yoga Outdoor, also im Freien, unter großen Bäumen auf der Wiese kann in uns ein tiefes Erleben der Natur auslösen. Falls das Wetter mal wirklich nicht mitspielt, steht uns der Gymastikraum zur Verfügung, also indoor.

Wichtig sind uns Atmung, Standfestigkeit, Stärkung des Immunsystems. Wir gehen in Kontakt mit der Natur um uns herum. Wir üben im Gehen, im Stand und gegebenenfalls auch auf der Matte am Boden. Wir üben klassische und moderne Asanas. Wir erlernen einen “Flow”, d.h. eine Bewegungsfolge, die in diesem Fall besonders gut ins Freie passt und die zu Hause weiter geübt werden kann – sei es outdoor oder indoor.

Der Kurs richtet sich an Interessierte mit, mit wenig oder ohne Yoga-Erfahrungen. Die Asanas werden für alle realisierbar sein.

Anmeldungen sind online unter www.vhs-rpk.de möglich. Für weitere Informationen können sich Interessierte bei der Stadtverwaltung Schifferstadt vormittags unter der Telefonnummer 06235/44-593 melden.

Quelle: Stadt Schifferstadt