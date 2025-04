Neckarsteinach – Kabeldiebe auf Baustelle

Neckarsteinach / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) – Eine Baustelle im Bereich des “Vierburgen Parkplatz”, in der Neckargemünder Straße, geriet in der Zeit zwischen Samstagmorgen (05.04.),

10.00 Uhr und Montagmorgen (07.04.), 6.30 Uhr, in das Visier von Kriminellen.

Die Täter kappten ein unter Spannung stehendes Kabel und entwendeten anschließend circa 260 Meter davon. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 2000 Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Hirschhorn unter der Rufnummer 06272/9305-0.

Quelle:

Polizeipräsidium Südhessen